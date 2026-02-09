今の大学生に欠かせないデジタル機器と言えば、スマホとともにノートパソコンもあります。調べ物や課題作成、オンラインでの受講といった学業だけでなく、就職活動にプライベートで動画を見たりと日々活躍してくれます。

ただ、ノートパソコンと言っても製品はさまざま。そこで今回の記事では各社の人気モデルの中から、「持ち運びしやすい」「価格帯がお手頃」と大学生にピッタリなオススメの製品を紹介します！ ぜひ購入の参考にしてください。

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（1）

「重量」1kg前後だと日常的に持ち歩いても断然楽

講義やゼミ、研究会、就職活動、バイト、遊びと、社会人以上に行動範囲が広い大学生。常にノートパソコンを持ち歩いて活用したいと考えている人も多いはず。となると、やはり軽いモデルが便利になります。

軽さを重視するなら1kgアンダー、もしくはその前後のモデルでしょう。これなら肩掛けのトートバッグなどでもそれほど重さを感じません。リュックならもう少し重くても大丈夫ですが、それでも1.2kgくらいまでをめどに選びたいところです。

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（2）

「各種端子」HDMI端子は標準で欲しい

続いては各種端子。特に注意したいのはHDMI端子です。学生だと、ゼミや研究会などでの発表機会もあるはず。その際にプロジェクターやモニターと接続するのに必要になります。

最近のノートパソコンではUSB Type-C経由で画面出力ができるため、HDMI端子を用意しないないモデルも多くなっていますが、その場合は変換コネクターなどを確実に持ち歩く必要が生じます。万全を期すなら、やはりHDMI端子は欲しいところです

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（3）

「キーボードの打ちやすさ」音も結構重要

レポート作成などでテキストの入力機会が多くなるなら、やはりキーボードの打ち心地は重要です。日本語キーボードを装備していても、海外メーカー製モデルだと、若干違和感のある配列になっているケースもあるので購入前に確認したいところです。

また、キーボードを打ったときの騒音、またCPUファンのノイズも学生が図書室などで使う場合は気になるかも。たとえば次ページで紹介するMacBook Airはファンレスのため、静かさにも定評があります。

次ページでは、ASCII編集部がおすすめする大学生向けのノートパソコン5製品を紹介します！