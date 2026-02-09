このページの本文へ

【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第14回

【決定版】大学生向けノートパソコンのおすすめベスト5【2026年2月版】

2026年02月09日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

　今の大学生に欠かせないデジタル機器と言えば、スマホとともにノートパソコンもあります。調べ物や課題作成、オンラインでの受講といった学業だけでなく、就職活動にプライベートで動画を見たりと日々活躍してくれます。

　ただ、ノートパソコンと言っても製品はさまざま。そこで今回の記事では各社の人気モデルの中から、「持ち運びしやすい」「価格帯がお手頃」と大学生にピッタリなオススメの製品を紹介します！　ぜひ購入の参考にしてください。

大学生向けノートパソコン

行動範囲が広い大学生には軽くて持ち運びしやすいノートパソコンがオススメ。特に1kgアンダーだと◎です

【目次】

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント
　ポイント1：「重量」1kg前後だと日常的に持ち歩いても断然楽
　ポイント2：「各種端子」HDMI端子は標準で欲しい
　ポイント3：「キーボードの打ちやすさ」音も結構重要

ASCII編集部が選ぶ「大学生向けのノートパソコン」ベスト5
　HP「OmniBook 7 Aero 13-bg」
　富士通クライアントコンピューティング「FMV WU2-K3」
　マウスコンピューター「mouse X4-I5U01SR-A」
　NECパーソナルコンピュータ「LAVIE Direct N14 Slim」
　アップル「13インチMacBook Air」

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（1）
「重量」1kg前後だと日常的に持ち歩いても断然楽

　講義やゼミ、研究会、就職活動、バイト、遊びと、社会人以上に行動範囲が広い大学生。常にノートパソコンを持ち歩いて活用したいと考えている人も多いはず。となると、やはり軽いモデルが便利になります。

　軽さを重視するなら1kgアンダー、もしくはその前後のモデルでしょう。これなら肩掛けのトートバッグなどでもそれほど重さを感じません。リュックならもう少し重くても大丈夫ですが、それでも1.2kgくらいまでをめどに選びたいところです。

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（2）
「各種端子」HDMI端子は標準で欲しい

　続いては各種端子。特に注意したいのはHDMI端子です。学生だと、ゼミや研究会などでの発表機会もあるはず。その際にプロジェクターやモニターと接続するのに必要になります。

大学生向けノートパソコン

単体のHDMI端子を持たないノートパソコンだと、変換アダプターを忘れると困ったことになるかも

　最近のノートパソコンではUSB Type-C経由で画面出力ができるため、HDMI端子を用意しないないモデルも多くなっていますが、その場合は変換コネクターなどを確実に持ち歩く必要が生じます。万全を期すなら、やはりHDMI端子は欲しいところです

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（3）
「キーボードの打ちやすさ」音も結構重要

　レポート作成などでテキストの入力機会が多くなるなら、やはりキーボードの打ち心地は重要です。日本語キーボードを装備していても、海外メーカー製モデルだと、若干違和感のある配列になっているケースもあるので購入前に確認したいところです。

大学生向けノートパソコン

次ページで紹介する「FMV WU2-K3」のキーボード。ローマ字入力派には不要なかな表記がなく、Enterキーも大きいなど、打ちやすさには定評があります

　また、キーボードを打ったときの騒音、またCPUファンのノイズも学生が図書室などで使う場合は気になるかも。たとえば次ページで紹介するMacBook Airはファンレスのため、静かさにも定評があります。

　次ページでは、ASCII編集部がおすすめする大学生向けのノートパソコン5製品を紹介します！

