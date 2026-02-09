【決定版】大学生向けノートパソコンのおすすめベスト5【2026年2月版】
2026年02月09日 12時00分更新
今の大学生に欠かせないデジタル機器と言えば、スマホとともにノートパソコンもあります。調べ物や課題作成、オンラインでの受講といった学業だけでなく、就職活動にプライベートで動画を見たりと日々活躍してくれます。
ただ、ノートパソコンと言っても製品はさまざま。そこで今回の記事では各社の人気モデルの中から、「持ち運びしやすい」「価格帯がお手頃」と大学生にピッタリなオススメの製品を紹介します！ ぜひ購入の参考にしてください。
【目次】
大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント
ポイント1：「重量」1kg前後だと日常的に持ち歩いても断然楽
ポイント2：「各種端子」HDMI端子は標準で欲しい
ポイント3：「キーボードの打ちやすさ」音も結構重要
ASCII編集部が選ぶ「大学生向けのノートパソコン」ベスト5
HP「OmniBook 7 Aero 13-bg」
富士通クライアントコンピューティング「FMV WU2-K3」
マウスコンピューター「mouse X4-I5U01SR-A」
NECパーソナルコンピュータ「LAVIE Direct N14 Slim」
アップル「13インチMacBook Air」
大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（1）
「重量」1kg前後だと日常的に持ち歩いても断然楽
講義やゼミ、研究会、就職活動、バイト、遊びと、社会人以上に行動範囲が広い大学生。常にノートパソコンを持ち歩いて活用したいと考えている人も多いはず。となると、やはり軽いモデルが便利になります。
軽さを重視するなら1kgアンダー、もしくはその前後のモデルでしょう。これなら肩掛けのトートバッグなどでもそれほど重さを感じません。リュックならもう少し重くても大丈夫ですが、それでも1.2kgくらいまでをめどに選びたいところです。
大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（2）
「各種端子」HDMI端子は標準で欲しい
続いては各種端子。特に注意したいのはHDMI端子です。学生だと、ゼミや研究会などでの発表機会もあるはず。その際にプロジェクターやモニターと接続するのに必要になります。
最近のノートパソコンではUSB Type-C経由で画面出力ができるため、HDMI端子を用意しないないモデルも多くなっていますが、その場合は変換コネクターなどを確実に持ち歩く必要が生じます。万全を期すなら、やはりHDMI端子は欲しいところです
大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（3）
「キーボードの打ちやすさ」音も結構重要
レポート作成などでテキストの入力機会が多くなるなら、やはりキーボードの打ち心地は重要です。日本語キーボードを装備していても、海外メーカー製モデルだと、若干違和感のある配列になっているケースもあるので購入前に確認したいところです。
また、キーボードを打ったときの騒音、またCPUファンのノイズも学生が図書室などで使う場合は気になるかも。たとえば次ページで紹介するMacBook Airはファンレスのため、静かさにも定評があります。
次ページでは、ASCII編集部がおすすめする大学生向けのノートパソコン5製品を紹介します！
