ゲーミングPCがほしい！ 周辺機器も気になる！ そんな人たちに向けた春のお祭り
ASCII主催「TOKYO Gaming-PC STREET 7」公式ガイド
2026年02月20日 19時00分更新
「TOKYO Gaming-PC STREET 7」はイベント参加の事前予約を受け付けてります。詳しくは下記リンク先の案内をご覧ください。
2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
春、到来！ 新生活に合わせて、ゲーミングPCやPCパーツ、周辺機器を新調しようとウズウズしている人も多いのではないでしょうか。
とはいえ、いざ買おうとすると「結局どれを選べば正解？」「このパーツとあのパーツ、何がどう違うのか」と、疑問が次から次へと湧いてきませんか。「大作タイトルを最高設定で遊びたいけど……今のPC、大丈夫？」と不安になっている人もいるはず。
そんな悩みを解決すべく、メーカーの担当者や専門誌の編集部員に“直接”話を聞ける場があるんですよ〜！ カタログやネットの情報だけではわからない、リアルな知識やプロの視点に触れられるイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET 7」を開催いたします！
2025年12月に開催した前回は、雨模様にも関わらず、開場から閉場まで常に会場は満員。過去最高の大盛況で、同時開催した謎解きイベントも好評でした（前回の様子はこちら！）。
このイベント、ただ見るだけじゃありません。メーカーの中の人に直接、「それが聞きたかった！」という直球の質問をぶつけられる場でもあります。「最新パーツのトレンドを一気に押さえたい」「そろそろPCを買い替えたいけど、今ってどうなの？」そんなモヤモヤも、ここで一気に解消しちゃいましょう。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
気になるイベントの中身を、この記事にギュッとまとめました。新しい情報が入り次第、随時更新して追加していきます。
目次（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）
・会場
・会場までのアクセス
・イベントストリーミング
・BTO PCメーカー展示解説
・ミニステージ
・ミニステージスケジュール
・来場者プレゼント
・謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」
会場
LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
※入場は事前予約制です（参加は無料）。
当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントストリーミング
当日は、会場全体を映す定点カメラによる生中継も予定しております。
※来場した際、定点カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。
BTO PCメーカー展示解説
気になること、わからないことをメーカーに聞こう！ ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCや周辺機器などを展示。こだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場になっています。
さらに、各ブースにはPCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐します。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをしっかり解説。「ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！
ミニステージ
イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です。
なお、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ここでもゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがありますよ！
ミニステージスケジュール
13時30分～オープニング
14時15分～サイコム＆編集部
15時15分～パソコンショップSEVEN＆編集部
16時15分～エンディング
来場者プレゼント
来場者には、ガラポンでプレゼントゲットのチャンスもありますよ。超豪華なプレゼントがもらえるかも!?
また、各ゲーミングBTO PCメーカーの解説を聞いてくださった方には、巨大ガラガラでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスが。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！
謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」
2025年12月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施いたします。
秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント。
謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」概要
●参加無料（どなたでもご参加いただけます）
●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付
●受付時間 2026年3月7日 13時〜17時（予定）
●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。
謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」参加店舗
パソコン工房 秋葉原パーツ館
TSUKUMO eX.
ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館
ドスパラ秋葉原本店
パソコンSHOPアーク
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
協賛
パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!
