このページの本文へ

3月7日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 7」情報まとめ 第16回

ルーターから入手難の限定グッズまで、超豪華賞品が目白押し！

総額…凄すぎ!? 豪華ガジェットが当たるアスキー秋葉原イベントは、ガラポンもじゃんけん大会も激アツ！

2026年03月05日 15時30分更新

文● ASCII編集部

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II
2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料

ぜーんぶ参加無料！
プレゼントをゲットする方法まとめました

　ASCIIは3月7日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

　会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも企画しております。

秋葉原にASCIIのイベントがまたまたやってきます！

　またこれまでも大好評だったプレゼントは、今回も複数ご用意！　日常で使えるアイテムや、レアなグッズがもらえるチャンスが勢揃い。もちろん、入場・観覧は無料となっています（※入場は事前予約制です）。

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」の参加申込についてはこちら！
▲「TOKYO Gaming-PC STREET 7」参加申込
 
※入場は事前予約制です（参加は無料）。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。
※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

 

　さて、TOKYO Gaming-PC STREET 7ではさまざまなプレゼントがゲットできるチャンスがありますが、具体的にはどんなものがもらえるのでしょう？　この記事で4つの方法をまとめていきます！

プレゼントがもらえるチャンスはこれ！
（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲット！
2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！
3、無料ノベルティもありますよ〜！
4、謎解きイベントでタオルを入手だ！

1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲット！

　会場入り口には、ゲーミングマウスなどの豪華プレゼントを抽選でゲットできる巨大ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」をご用意。事前予約の上、入場PASSを持ってご入場頂いた方は、1回挑戦できます。

まずは入場時の運試し！　回すだけでも楽しい巨大なガラポンで賞品をゲットしちゃいましょう

　ガラポンでは様々なグッズが当選しますが、そのうちのひとつとして、会場限定のASCIIオリジナルグッズ「電子メモ」もご用意しています！

ASCII
ロゴ入り電子メモ

ASCIIロゴ入りの電子メモ。ガラポンで当たるアイテムのひとつとしてご用意！（※画像はイメージです）

日本HP
HyperX Alloy Rise 75 Wirelessメカニカル ゲーミング キーボード

ガラポンでもらえるプレゼントの例1：HyperX「Alloy Rise 75 Wireless」。デスクを広く使えるコンパクトな75%サイズの最新ワイヤレスキーボード。ガスケットマウント構造による極上の打鍵感に加え、周囲の明るさに合わせて光量を自動調節するアンビエントセンサーも搭載！

株式会社JAPANNEXT
JN-27V200F

ガラポンでもらえるプレゼントの例2：JAPANNEXT「JN-27V200F」。200Hzの超高速リフレッシュレートに対応する27インチのフルHDゲーミングモニター。高コントラストなVAパネルを採用しており、FPSゲームの滑らかな描写から動画鑑賞まで大迫力で楽しめます！

ロジクールG
G325 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット

ガラポンでもらえるプレゼントの例3：ロジクールG「G325 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」。マイクが出っ張らないスタイリッシュな設計ながら、AIノイズリダクションで周囲の雑音をしっかりカット。低反発イヤーカップにより、長時間のプレイも快適な最新モデルです！

アンカー・ジャパン
Anker Prime Power BankK

ガラポンでもらえるプレゼントの例4：アンカー・ジャパン「Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion)」。USB急速充電器とモバイルバッテリーの機能を兼ね備えた万能ガジェット。バッテリー容量はスマホ約2回分相当の9600mAh

日本AMD
自作魂パーカー

ガラポンでもらえるプレゼントの例5：日本AMD「自作魂パーカー」。胸元に輝くAMDロゴと、背中の力強い「自作魂」がPC好きを刺激するオリジナルパーカー。AMDファンならぜひともゲットしたい逸品

インテル
Intel PTL T-shirts

ガラポンでもらえるプレゼントの例6：インテル「Intel PTL T-shirts」。左袖のインテルロゴに加えて、前面にCore Ultra（シリーズ3）のコードネーム「Panther Lake」をイメージしたイラストがあしらわれたオリジナルTシャツ

2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！

　会場内で開催するASCII編集部×BTO PCメーカー様によるミニステージは、誰でも観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広〜くトークいたします。

　このミニステージにおいては、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスになっていますよ！ なお、じゃんけん大会では、ガラポンとは「別」のプレゼントをゲットできます。

会場内でのミニステージでじゃんけん大会を開催！ 勝てばプレゼントゲット（写真は以前のイベントのものです）

バッファロー
AirStation WSR3600BE4P-BK

ステージじゃんけんでもらえるプレゼントの例：バッファロー「AirStation WSR3600BE4P-BK」。5GHzで最大2882Mbps、2.4GHzで最大688Mbpsの高速通信が可能なWi-Fi7対応デュアルバンドルーター

3、無料ノベルティもありますよ〜！

　さらに、会場でスタンプラリーに挑戦してくださった方を対象に、会場限定ASCIIオリジナルの「ポーチ」「キーホルダー」をお渡しします！

　ポーチは、スタンプラリーで5個のスタンプを溜めると、引き換えることができます。キーホルダーは3個のスタンプで引き替えができます！　事前予約の上、入場PASSを持ってご入場頂いた方は、ガラポンチケットも選択可能です。ガラポンにチャレンジしたい人は事前予約がおすすめ！

　いずれも数には限りがありますので、確実に入手したい方は、ぜひお早めのブース巡りを！

手持ちのデバイスに付けておくと便利な、ボタンを押すと光るキーホルダー（※画像はイメージです）

生地感にこだわったポーチは、ケーブルや記録メディアの携帯にも便利！（※画像はイメージです）

4、謎解きイベントでタオルを入手だ！

　親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を今回も実施いたします。

　こちらでは、謎を解いた方に限定のオリジナルタオル（前回プレゼントしたものとは別バージョン）をプレゼント！

「謎解き アキバクエストウォーク」でもらえるスポーツタオル（画像はイメージです）

「謎解き アキバクエストウォーク」の詳細ページはこちら

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II

■開催日時：2026年3月7日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典