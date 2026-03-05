総額…凄すぎ!? 豪華ガジェットが当たるアスキー秋葉原イベントは、ガラポンもじゃんけん大会も激アツ！

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II

2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

ぜーんぶ参加無料！

プレゼントをゲットする方法まとめました

ASCIIは3月7日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも企画しております。

またこれまでも大好評だったプレゼントは、今回も複数ご用意！ 日常で使えるアイテムや、レアなグッズがもらえるチャンスが勢揃い。もちろん、入場・観覧は無料となっています（※入場は事前予約制です）。

▲「TOKYO Gaming-PC STREET 7」参加申込

※入場は事前予約制です（参加は無料）。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

さて、TOKYO Gaming-PC STREET 7ではさまざまなプレゼントがゲットできるチャンスがありますが、具体的にはどんなものがもらえるのでしょう？ この記事で4つの方法をまとめていきます！

プレゼントがもらえるチャンスはこれ！

1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲット！

2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！

3、無料ノベルティもありますよ〜！

4、謎解きイベントでタオルを入手だ！

1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲット！

会場入り口には、ゲーミングマウスなどの豪華プレゼントを抽選でゲットできる巨大ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」をご用意。事前予約の上、入場PASSを持ってご入場頂いた方は、1回挑戦できます。

ガラポンでは様々なグッズが当選しますが、そのうちのひとつとして、会場限定のASCIIオリジナルグッズ「電子メモ」もご用意しています！

ASCII

ロゴ入り電子メモ

日本HP

HyperX Alloy Rise 75 Wirelessメカニカル ゲーミング キーボード

株式会社JAPANNEXT

JN-27V200F

ロジクールG

G325 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット

アンカー・ジャパン

Anker Prime Power BankK

日本AMD

自作魂パーカー

インテル

Intel PTL T-shirts

2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！

会場内で開催するASCII編集部×BTO PCメーカー様によるミニステージは、誰でも観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広〜くトークいたします。

このミニステージにおいては、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスになっていますよ！ なお、じゃんけん大会では、ガラポンとは「別」のプレゼントをゲットできます。

バッファロー

AirStation WSR3600BE4P-BK

3、無料ノベルティもありますよ〜！

さらに、会場でスタンプラリーに挑戦してくださった方を対象に、会場限定ASCIIオリジナルの「ポーチ」「キーホルダー」をお渡しします！

ポーチは、スタンプラリーで5個のスタンプを溜めると、引き換えることができます。キーホルダーは3個のスタンプで引き替えができます！ 事前予約の上、入場PASSを持ってご入場頂いた方は、ガラポンチケットも選択可能です。ガラポンにチャレンジしたい人は事前予約がおすすめ！

いずれも数には限りがありますので、確実に入手したい方は、ぜひお早めのブース巡りを！

4、謎解きイベントでタオルを入手だ！

親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を今回も実施いたします。

こちらでは、謎を解いた方に限定のオリジナルタオル（前回プレゼントしたものとは別バージョン）をプレゼント！

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!