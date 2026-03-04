「スペック選びで後悔したくない問題」。見るだけでゲーミングPCに詳しくなれる＆豪華賞品も当たるステージ開催！

3月7日（土）はアキバへ！ 知識もプレゼントも持ち帰ろう

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II

2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

話を聞くだけでゲーミングPCに詳しくなれる

そんなステージが春の秋葉原に！

ASCIIは3月7日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示し、メーカーの担当スタッフの方々やASCII編集部のPC担当者に質問できるブースを用意。メーカーの方々とのセッションなど、ミニステージ企画もありますよ。

そして、大好評だったプレゼント企画もパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも盛りだくさん。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料です！

※入場は事前予約制です（参加は無料）

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」はイベント参加の事前予約を受け付けております。詳しくは下記リンク先の案内をご覧ください。

▲「TOKYO Gaming-PC STREET 7」参加申込

本記事では「TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II」のミニステージについてご紹介します。

ASCII編集部×BTO PCメーカー様によるミニステージは、誰でも観覧無料。タメになる話から、オススメアイテムの解説まで、楽しく幅広いトークを展開いたします。

また、すべてのミニステージで、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがありますよ〜！

ミニステージのスケジュール

13:30〜

■脱・初心者。勝率を10%引き上げる「自分専用」デバイスの選び方 presented by be quiet!、デル・テクノロジーズ株式会社、Razer Japan株式会社

ゲーミングPCといえば、周辺機器を揃えるのも楽しみのひとつ。そして、ゲーミングPC初心者を脱するために大きく影響するといっても過言ではないほど、デバイス選びは重要。「自分専用」デバイスの選び方、ここで知っちゃいましょう！

14:15〜

■本気で選ぶ『勝てる』新生活セットアップ+失敗しない選び方ガイド presented by サイコム

勝ちにこだわりたいゲーマーに向けて、サイコムが『勝てる』セットアップを紹介。メーカー直伝の「失敗しないゲーミングPCの選び方」も紹介します！

■「資産」を守れ！ストレージはこう選ぶ presented by SanDisk、GRAUGEAR

データを保存するための重要な周辺機器、ストレージ。ここでは、「資産」をテーマとしたストレージの選び方を解説します。

15:15〜

■説明できるようになる！BTO PCとカスタマイズ！ presented by パソコンショップSEVEN

「このくらいのゲームで遊びたいなら、このくらいのスペックがいいよ」なんて、人に説明できたらかっこいいですよね。パソコンショップSEVENのステージで“説明できるゲーミングPC好き”になっちゃいましょう！

■24時間戦える「相棒」。マルチタスクを制する「操作」の最適解 presented by Elgato、Razer Japan株式会社、ヤマハミュージックジャパン

操作を制する者は、マルチタスクを制する。ゲーミングPCと一緒に使う「相棒」としてのデバイスを、どんなふうに使うことで快適なゲーミング環境が実現するのか、セッション形式で考えていきます。

16:15〜

■「映える」デスクと「戦える」デスクの両立 presented by アイ・オー・データ機器、バッファロー、長尾製作所、Razer Japan株式会社

ゲーミングPCを部屋に置く際には、「映え」も意識したいところ。でも、映えを重視するあまり、操作性が悪くなったら意味がない。ゲーミングデスクの「映える」と「戦える」の両立を探っていきます。

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!