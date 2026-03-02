このページの本文へ

3月7日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 7」情報まとめ 第10回

3月7日（土）はアキバで運試ししましょう！

「PCは高性能なのに操作が遅れてイライラする問題」。解決の鍵はマウスとキーボードだ【紹介製品はすべてプレゼント】

2026年03月02日 19時00分更新

文● ASCII編集部

※この記事は、3月7日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

PCゲーミングの要は入力機器の充実
もちろん仕事の快適度も劇的にアップ

　ゲーミングBTO PCもゲーミングディスプレーも用意したのに、ゲームプレイ操作の遅延でイライラする……そんな悩みはないでしょうか？　PCを操作する手というタッチポイントは、ゲーム勝率だけでなく、メール返信やウェブ検索、AIサービス利用時の効率アップにも直結します。費用対効果は抜群です！

　ゲーミングマウスやキーボードには有線、無線と接続方式の違いがありますが、最大のポイントはフィット感。ゲーミングマウスはポーリングレート（1秒間の通信回数）やDPI（解像度）などを調整できますが、キーボードと同様、サイズや本体の形状は変えられません。

　今回ご紹介するガジェットは、どれもPCゲーミングにも仕事にもおすすめの製品。詳しくチェックしていきましょう。

be quiet!
Light Mount [Silent Tactile]

be quiet!「Light Mount [Silent Tactile]」

　工場で潤滑済みの静音スイッチと3層防振フォームによる防音構造で、打鍵音を大幅に低減。アルミ製の3Dメディアホイールと5つのマクロ／マルチメディアキーを搭載し、ホットスワップ対応の5ピンMXスタイルスイッチを採用。be quiet! IO Centerソフトウェアでイルミネーションなども自由にカスタマイズできます。

日本HP
HyperX Alloy Rise 75 Wirelessメカニカル ゲーミング キーボード

日本HP「HyperX Alloy Rise 75 Wirelessメカニカル ゲーミング キーボード」

　ホットスワップ対応スイッチのほか、マグネット式のアルミニウムトッププレート、ロータリーノブ、バッジ（いずれも別売）を交換できる、カスタマイズ性に優れたツールレスのメカニカルゲーミングキーボード。ポーリングレートは8000Hzで、HyperXリニアスイッチの耐久性は最大8000万クリック。RGBライティング用のアンビエントセンサーも搭載しています。

エレコム
V custom TK-VK720ALBK

エレコム「V custom TK-VK720ALBK」

　最短でわずか0.1mmの押し込み・押し戻しでキー入力のON/OFF操作ができる、磁気検知式スイッチ搭載の75％サイズ磁気式ロープロファイルゲーミングキーボード。ホットスワップ方式スイッチを採用し、右上のプログラマブルダイヤルには独自の動作を割り当て可能。2ndアクション機能により、深く押すとダッシュなど、1つのキーに2つの操作を割り振ることが可能です。

Razer Japan株式会社
Razer Joro Portable Wireless Gaming Keyboard

Razer Japan株式会社「Razer Joro Portable Wireless Gaming Keyboard」

　タクタイル感のあるキーストロークを実現する超薄型スイッチを搭載。重量374g、薄さはわずか16.5mmで、バッグに入れたり単体で持ち運ぶのに最適なポータブルワイヤレスゲーミングキーボード。数百のChroma対応ゲームでダイナミックなRGBライティングを体験でき、Bluetoothで最大3台のデバイスに接続可能。パワーセーブモードで最大1800時間のバッテリー駆動時間も魅力的。

MonsGeek
MonsGeek FUN60 Pro SP（有線／ホワイト）

MonsGeek「MonsGeek FUN60 Pro SP（有線／ホワイト）」

　ホットスワップ対応の磁気スイッチを採用する、テンキーレスの英語配列ゲーミングキーボード。ポーリングレートは8000Hzで、500Hzリフレッシュレートに対応したARGBライティングにも対応。前の入力を解除せずに最新のキープレスを優先して、迅速な方向転換を可能にするSnap Keys（SOCD）機能を搭載。レビュー記事もぜひご確認ください。

Razer Japan株式会社
Razer Cobra HyperSpeed

Razer Japan株式会社「Razer Cobra HyperSpeed」

　軽量で左右対称のワイヤレスゲーミングマウス。4ゾーンのChromaライティング、カスタマイズ可能な9個のコントロール、次世代オプティカルスイッチを搭載し、5つのオンボードメモリプロファイルで設定を固定できます。62gと軽量で、Razer Synapseアプリでボタン割り当てや設定のカスタマイズも可能！

デル・テクノロジーズ株式会社
Alienwareワイヤレス ゲーミング マウス AW620M
- ダーク サイド オブ ザ ムーン

デル・テクノロジーズ株式会社「Alienwareワイヤレス ゲーミング マウス AW620M - ダーク サイド オブ ザ ムーン」

　最大26000DPI、650IPS、最大加速度50Gの正確に応答するセンサーを搭載。長寿命の光学式スイッチとAlienware独自の磁力キープレートにより、デバウンド時間を短縮。右手での使用を重視した非対称形状で、激しい対戦や長時間にわたる冒険でも滑りにくいのが魅力。

Akko
Akko 猫マウス（三毛猫）

Akko「Akko 猫マウス（三毛猫）」

　愛らしい猫型のデザインが特徴のアニマルマウス。2.4GHz無線とBluetooth接続に対応し、2.4GHz無線のレシーバーはマウス本体に収納。マウスの表面は、快適に利用できるよう肌に優しいコーティングが施されています。茶トラの猫が好きな方はレビュー記事もぜひご確認ください。

サンワダイレクト
400-MAWB229W

サンワダイレクト「400-MAWB229W」

　重さわずか30gの超薄型（1.3cm）小型ワイヤレスマウス。Bluetooth×2台、USB-Aレシーバー×1台と接続でき、USB充電式なので乾電池は不要。カラビナなどをつけて気軽に持ち運べるのが実に便利。スクロールやホイールクリック、進む／戻るボタン、カウント切り替えもこのサイズながら実現！

Razer Japan株式会社
Razer HyperFlux V2 Wireless Charging System

Razer Japan株式会社「Razer HyperFlux V2 Wireless Charging System」

　充電ドックやケーブルを必要とせず、Razerのゲーミングマウスを常に充電しておくことができる充電マウスパッド。マウスに「HyperFlux V2 Wireless Charging Puck」を装着し、パッドを接続するだけでマウスの充電が可能。さらに、ゲーミングマウスをパッドの上に置くだけで自動的にペアリングが完了します。

豪華ガジェットをゲットできるチャンス
3月7日（土）13時からアキバで運試ししよう！

　今回ご紹介したガジェットはイベント会場ですべて抽選でプレゼントします！　ステージのじゃんけん大会や巨大ガラポンで当たりますので、ぜひ会場にお越しください。

もはや恒例となった、豪華プレゼントが当たるガラポン。本当に大きいので、回すだけでもテンションが上がります！

　アスキーは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーに、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」を3月7日（土）に開催します。

　前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。記事でご紹介したガジェットは、3月7日（土）開催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」会場ですべてプレゼントします！

　会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも実施される予定です。

　来場記念のノベルティもご用意。入場は予約制で参加は無料です。3月7日は、ぜひとも秋葉原へ！

会場

■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

※入場は事前予約制です（参加は無料）。
当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。
※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」はイベント参加の事前予約を受け付けております。詳しくは下記リンク先の案内をご覧ください。

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」の参加申込についてはこちら！
▲「TOKYO Gaming-PC STREET 7」参加申込

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

　当日は、会場全体を映す定点カメラによる生中継も予定しております。

※来場した際、定点カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

イベントアカウント

　イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!

●関連サイト

