「PCは高性能なのに操作が遅れてイライラする問題」。解決の鍵はマウスとキーボードだ【紹介製品はすべてプレゼント】

PCゲーミングの要は入力機器の充実

もちろん仕事の快適度も劇的にアップ

ゲーミングBTO PCもゲーミングディスプレーも用意したのに、ゲームプレイ操作の遅延でイライラする……そんな悩みはないでしょうか？ PCを操作する手というタッチポイントは、ゲーム勝率だけでなく、メール返信やウェブ検索、AIサービス利用時の効率アップにも直結します。費用対効果は抜群です！

ゲーミングマウスやキーボードには有線、無線と接続方式の違いがありますが、最大のポイントはフィット感。ゲーミングマウスはポーリングレート（1秒間の通信回数）やDPI（解像度）などを調整できますが、キーボードと同様、サイズや本体の形状は変えられません。

今回ご紹介するガジェットは、どれもPCゲーミングにも仕事にもおすすめの製品。詳しくチェックしていきましょう。

be quiet!

Light Mount [Silent Tactile]

工場で潤滑済みの静音スイッチと3層防振フォームによる防音構造で、打鍵音を大幅に低減。アルミ製の3Dメディアホイールと5つのマクロ／マルチメディアキーを搭載し、ホットスワップ対応の5ピンMXスタイルスイッチを採用。be quiet! IO Centerソフトウェアでイルミネーションなども自由にカスタマイズできます。

日本HP

HyperX Alloy Rise 75 Wirelessメカニカル ゲーミング キーボード

ホットスワップ対応スイッチのほか、マグネット式のアルミニウムトッププレート、ロータリーノブ、バッジ（いずれも別売）を交換できる、カスタマイズ性に優れたツールレスのメカニカルゲーミングキーボード。ポーリングレートは8000Hzで、HyperXリニアスイッチの耐久性は最大8000万クリック。RGBライティング用のアンビエントセンサーも搭載しています。

エレコム

V custom TK-VK720ALBK

最短でわずか0.1mmの押し込み・押し戻しでキー入力のON/OFF操作ができる、磁気検知式スイッチ搭載の75％サイズ磁気式ロープロファイルゲーミングキーボード。ホットスワップ方式スイッチを採用し、右上のプログラマブルダイヤルには独自の動作を割り当て可能。2ndアクション機能により、深く押すとダッシュなど、1つのキーに2つの操作を割り振ることが可能です。

Razer Japan株式会社

Razer Joro Portable Wireless Gaming Keyboard

タクタイル感のあるキーストロークを実現する超薄型スイッチを搭載。重量374g、薄さはわずか16.5mmで、バッグに入れたり単体で持ち運ぶのに最適なポータブルワイヤレスゲーミングキーボード。数百のChroma対応ゲームでダイナミックなRGBライティングを体験でき、Bluetoothで最大3台のデバイスに接続可能。パワーセーブモードで最大1800時間のバッテリー駆動時間も魅力的。

MonsGeek

MonsGeek FUN60 Pro SP（有線／ホワイト）

ホットスワップ対応の磁気スイッチを採用する、テンキーレスの英語配列ゲーミングキーボード。ポーリングレートは8000Hzで、500Hzリフレッシュレートに対応したARGBライティングにも対応。前の入力を解除せずに最新のキープレスを優先して、迅速な方向転換を可能にするSnap Keys（SOCD）機能を搭載。レビュー記事もぜひご確認ください。

Razer Japan株式会社

Razer Cobra HyperSpeed

軽量で左右対称のワイヤレスゲーミングマウス。4ゾーンのChromaライティング、カスタマイズ可能な9個のコントロール、次世代オプティカルスイッチを搭載し、5つのオンボードメモリプロファイルで設定を固定できます。62gと軽量で、Razer Synapseアプリでボタン割り当てや設定のカスタマイズも可能！

デル・テクノロジーズ株式会社

Alienwareワイヤレス ゲーミング マウス AW620M

- ダーク サイド オブ ザ ムーン

最大26000DPI、650IPS、最大加速度50Gの正確に応答するセンサーを搭載。長寿命の光学式スイッチとAlienware独自の磁力キープレートにより、デバウンド時間を短縮。右手での使用を重視した非対称形状で、激しい対戦や長時間にわたる冒険でも滑りにくいのが魅力。

Akko

Akko 猫マウス（三毛猫）

愛らしい猫型のデザインが特徴のアニマルマウス。2.4GHz無線とBluetooth接続に対応し、2.4GHz無線のレシーバーはマウス本体に収納。マウスの表面は、快適に利用できるよう肌に優しいコーティングが施されています。茶トラの猫が好きな方はレビュー記事もぜひご確認ください。

サンワダイレクト

400-MAWB229W

重さわずか30gの超薄型（1.3cm）小型ワイヤレスマウス。Bluetooth×2台、USB-Aレシーバー×1台と接続でき、USB充電式なので乾電池は不要。カラビナなどをつけて気軽に持ち運べるのが実に便利。スクロールやホイールクリック、進む／戻るボタン、カウント切り替えもこのサイズながら実現！

Razer Japan株式会社

Razer HyperFlux V2 Wireless Charging System

充電ドックやケーブルを必要とせず、Razerのゲーミングマウスを常に充電しておくことができる充電マウスパッド。マウスに「HyperFlux V2 Wireless Charging Puck」を装着し、パッドを接続するだけでマウスの充電が可能。さらに、ゲーミングマウスをパッドの上に置くだけで自動的にペアリングが完了します。

