春といえば、この随筆。

長く寒い冬が明けつつあり、春の訪れを感じる気候も徐々に出てきたこの頃。

春といえば、何を思い浮かべるだろう？ 新年度、新学期、新学年。桜、お花見、入社式。花粉症。春、春。

春といえば個人的には、一度は必ず、いや毎年何度も、この随筆を思い出す。清少納言『枕草子』だ。

春は、あけぼの。やうやうしろくなりゆく山ぎは、すこし明りて、紫だちたる雲の、細くたなびきたる。

これは、春という季節の“良さ”を描いたエッセイであり、現代語訳にすると、次のような意味になる。

春は、明け方の時間帯が良い感じだ。徐々に白くなってゆく山の稜線が、明るくなってきて、紫がかった雲が細長く漂っているところが良い。

枕草子はこのあと、夏は夜、秋は夕暮れ、冬はつとめて……と続き、日本の四季の情緒を、風物詩や情景描写を使って表現していく。

中学生の頃「春はあけぼの、夏は夜、秋は夕暮れ、次は何かな？ 雪かな？」と思いながら読み進めたら「冬は……つ、つとめて!? つとめるって、仕事に……？」ってなった。つとめては「夙めて」。名詞であり、早朝を表す言葉だと知って、また面白く感じたものだ。

話を戻すと、「春は、あけぼの」から始まる、枕草子の春の描写は、時代が進んでも美しい。清少納言がどんな山を見てこう思ったのかはわからないが、薄暗かった空から少し明るくなってきて、日本のなだらかな山々が、徐々に輪郭を強め、そこに細い雲が漂っている……そんな、日本の原風景とも言えそうな光景が想像できる。

春は、ゲーミングPC。やうやうカラフルになりゆくRGB

そして時代は令和。枕草子の時代から1000年あまりが過ぎた。

枕草子に描かれているような光景はいまだ日本に残っているものの、都市部では見られる場所も限られるようになった。時代が求めているのは、効率化と生産性の終わらないアップデートだ。

そしてエンターテインメントも進歩し、拡大した。

かつて、空や、虫や、鳥の様子を眺めることは人々にとってエンターテインメントだったが（いや、いまもエンターテインメントでもあるが）、いまに生きる私たちは空や虫や鳥を眺めるだけでなく、スマホでインターネットを見たり、レストランに行ったり、映画を見たり、テーマパークで走り回ったり、ゲーミングPCを購入してゲームに熱中したり、ゲーミングPCをカスタムして性能をアップさせ、SNSに投稿したり、生成AIに何かを相談したりしている。

明け方に趣を感じる心は私たちに深く根付いている。そして、現代の私たちはゲーミングPCに興奮する心をも持つようになった。「春は、明け方が良い感じだよね」と思い、かつ「この春から新生活だから、新しいゲーミングPCがほしいな」などと思ったりもする。

時代が進むって素晴らしい。面白い。春は、あけぼの。そして、春は、ゲーミングPCだ。

かつての時代に生きた随筆家が現代に来てゲーミングPCを体験したら？ もしかすると、こんな風に書き留めるかもしれない。

春は、ゲーミングPC。やうやうカラフルになりゆくRGB、光り乱れて、熱を吹き出づるファンの音、きはめて静かなる。

最新のゲーミングPCを実際に触って体験！

恒例の豪華プレゼントも用意しました！

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II

2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原Ⅱ 1階

入場・観覧無料

春、到来！ 新生活に合わせて、ゲーミングPCやPCパーツ、周辺機器を新調しようとウズウズしている人も多いのではないだろうか。

最新のゲーミングPCを実際に触って体験しながら、メーカーの中の人に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってくるぞ！

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」の開催日は2026年3月7日（土）！

「最新パーツのトレンドを一気に押さえたい」「そろそろPCを買い替えたいけど、今ってどうなの？」そんなモヤモヤも、ここで一気に解消しよう。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろん実施予定。来場の記念になるノベルティもばっちり用意！

新しいPCとの出会いがあるだけでなく、知識もレベルアップできるこのイベント。開催日まで、見逃せない情報をどんどん発信していくので、イベント当日までASCII.jpを要チェックだ！

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

※入場は事前予約制です（参加は無料）。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」はイベント参加の事前予約を受け付けております。詳しくは下記リンク先の案内をご覧ください。

▲「TOKYO Gaming-PC STREET 7」参加申込

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

会場ではこんなことをやります！

・PCメーカー展示解説

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

PCメーカー展示解説

気になること、わからないことをメーカーに聞こう！ ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCや周辺機器などを展示。こだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場になっています。

さらに、各ブースにはPCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐します。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをしっかり解説。「ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、各ゲーミングBTO PCメーカーの解説を聞いてくださった方には、巨大ガラガラでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスが。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

なお、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ここでもゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがあります！ すごっ！

謎解きイベント

2025年12月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年3月7日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」参加店舗

パソコン工房 秋葉原パーツ館

TSUKUMO eX.

ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館

ドスパラ秋葉原本店

パソコンSHOPアーク

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

