3月7日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 7」情報まとめ 第20回
注目のBTO PCや最新ケース、静音デバイスが一堂に集結！
RTX 5090のデュアル水冷PCから最新ピラーレスケース、静音デバイスなど、明日開催の秋葉原イベントで注目の展示機材を事前公開
2026年03月06日 15時00分更新
2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
私たちASCIIは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーと、知識が豊富な編集部員にいろいろなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」を3月7日（土）に開催いたします！
会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。BTOのゲーミングPCに直接触れ、メーカーの中の人に「ここが聞きたかった」という質問をぶつけられるイベントです。「最新パーツのトレンドを押さえたい」「次の買い替えを検討している」といった疑問もお任せください。秋葉原で待っています！
本記事では、イベントにパートナー協賛いただいているサイコム、パソコンショップSEVEN、協賛いただいているbe quiet!の展示内容を一挙にご紹介します！
参加メーカー（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）
「サイコム」の展示内容
「パソコンショップSEVEN」の展示内容
「be quiet!」の展示内容
サイコムの展示内容
サイコムと言えば「裏配線まで美しい丁寧な組み立て」や「手厚いサポート」で定評のあるメーカー。今回、サイコムのブースでは至上のパフォーマンスを実現する”デュアル水冷”搭載マシン「G-Master Hydro Extreme」を展示します。
搭載ビデオカードは「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GB」。売れ筋のモデルなので、長時間の高負荷に対して、どんな反応を見せるのか、ゲーマーの皆様、またゲーミングPC入門の皆様にとって、とても参考になる展示だと思います。
さらにTOKYO Gaming-PC STREET 7来場者限定の特典もご用意！ イベント内で、サイコムブースで購入相談の上、見積／購入をした方には、SSDを1TBから2TBに無償でアップグレードするサービスもご用意！ さらに、対象モデルにおいてはサイコムオリジナルの静音ビデオカード「Silent Master Graphics」にも無償アップグレードできます！
また小型ゲーミングPC「G-Master Veloxシリーズ」の展示もあるほか、ブース来訪者向けには、オリジナルノベルティの配布も予定しています。サイコムのゲーミングPC、買うならここしかない！
下記は、今回のサイコムブースで展示予定の製品です！
▲G-Master Hydro Extreme X870A
ドイツの新興冷却メーカーLynk+との協業により、NVIDIA GeForce RTX 5090の水冷化を実現。
従来のハイブリッド式水冷冷却機構とは一線を画す設計で、本格水冷に用いられる銅プレートをPCB全体で覆う機構と大型の360mmラジエーターの採用により、さらなる冷却パフォーマンスを発揮します。
詳しいスペックはこちらをご覧ください。
▲G-Master Veloxシリーズ
G-Master Veloxシリーズは、買い求めやすい価格に実用的な機能を詰め込んだコンパクトなゲーミングPC。
水冷仕様、空冷仕様、高解像度のゲーミング用途や、フルHD&高リフレッシュレートでの快適なゲーミングが可能な構成など、厳選されたパーツから自分だけのコンパクトゲーミングPCをカスタマイズできます。
詳しいスペックはこちらからどうぞ！（リンク先のモデルはシリーズ内「G-Master Velox Mini B860 Intel Edition」）
パソコンショップSEVENの展示内容
パソコンショップSEVENと言えば 「1台1台を熟練スタッフが組み立てている」「ユーザーから寄せられた意見を柔軟に商品開発に取り入れている」というユーザーが安心できる要素が光るメーカー。今回、パソコンショップSEVENのブースではデスクトップゲーミングPC「ZEFT R67CU」を展示。
ZEFT R67CUの特徴は、なんといっても美しいデザインが目を引く、ホワイトカラーのピラーレスケース「NZXT H9 Flow WHITE」の採用。このケースのおかげで、内部のRGBファンが色を変えながら回転する様子がよく目立ちます。ゲーミングっぽい空間演出にはもってこいの仕様ですね。
もちろん、見た目だけじゃなくスペックも至高。標準構成でAMD Ryzen 7 9850X3D、GeForce RTX 5070 Ti ホワイトモデル、メモリー32GB（DDR5-5600）、SSD 1TB（NVMe Gen.4対応）、さらに水冷クーラーには液晶付き！ ケーブルやパイプ、クーラーまですべてホワイトカラーで統一されている、スペック&見た目の良さの両立を実現している大注目モデルですね。
▲ZEFT R67CU
強化ガラスパネルを採用したピラーレスデザインケースが特徴のハイエンドモデル。
広々とした内部空間設計でパーツを効率的に配置し、全面強化ガラスパネルで広い角度からPC内部を美しく魅せます。上面、前面右側、側面のウルトラファインメッシュにより、防塵性能を保ちつつも、最大限のエアフローを実現しています。
マザーボード裏に大きく空間を取り、電源ユニットやドライブベイを配置したデュアルチャンバー構造を採用。ケーブルマネジメントに優れ、優れたエアフローを確保。
最大420mmサイズの水冷ラジエーターを取り付けできるほか、最大10個のケースファンを搭載可能。豊富な冷却オプションに対応しています。459mmの拡張カード搭載スペースも魅力！
詳しいスペックはこちらをご覧ください。
be quiet!の展示内容
とにかく“静か”ってすごくいいことだと思うんですよね。ゲーミングPCにおいて。FPSとか、アクションRPGをプレイしているときって、極限まで集中したいわけじゃないですか。できれば、些細なノイズさえも廃した、静寂の中でプレイできたらいいですよね。
じゃあ、“静音性”に徹底的にこだわったパーツでPCを組んじゃえばいいんじゃない？ というのが、今回のbe quiet!のブースの展示内容。
具体的には、「be quiet! Light Base 600 LX（White）」「be quiet! Pure Base 501（Black）」という2つのケースと、同社の静音設計パーツを組み合わせて、オンラインRPGで高い負荷をかけ続けるというデモを実施します。
▲be quiet! Light Base 600 LX（White）
逆向き、および水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性のPCケース。「Light Wings LX PWMファン」を搭載し、ガラスから覗くARGB LEDの輝きが美しい。
▲be quiet! Pure Base 501（Black）
コンパクトサイズながら高機能なATXケース。140mmのPWMファン「Pure Wings 3」を2基標準搭載し、非常に高い静圧を提供。コンパクトなサイズでありながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる広い内部空間を持ちます。
さらに今回は「be quiet! Dark Mount [Silent Linear]」「be quiet! Light Mount [Silent Tactile]」の2モデルのキーボードを、編集部のブースにも展示！ こちらは実際に打鍵感や、その静かさを体感できるコーナーになる予定です。
▲be quiet! Dark Mount [Silent Linear]
シリコンとフォームによる3層の防音構造で、極めて静かなキーストロークを実現したキーボード。ホットスワップ対応のテンキー、8個のカスタマイズ可能なディスプレイキーを搭載。各キーのイルミネーションと、周囲のカスタマイズ可能なARGBライティングにより、好みの空間演出にもひと役買います。
▲be quiet! Light Mount [Silent Tactile]
3層のフォーム素材による防音構造で、極めて静かなキーストロークを実現。PBT二色成形のキーキャップは、半透明の文字が特徴で、消えたり擦れたりすることがありません。上部と両側に配置されたカスタマイズ可能なARGB LEDバーが、雰囲気のあるライティング効果を演出。
TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2026年3月7日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
■関連サイト
