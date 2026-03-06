RTX 5090のデュアル水冷PCから最新ピラーレスケース、静音デバイスなど、明日開催の秋葉原イベントで注目の展示機材を事前公開

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II

2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

私たちASCIIは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーと、知識が豊富な編集部員にいろいろなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」を3月7日（土）に開催いたします！

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。BTOのゲーミングPCに直接触れ、メーカーの中の人に「ここが聞きたかった」という質問をぶつけられるイベントです。「最新パーツのトレンドを押さえたい」「次の買い替えを検討している」といった疑問もお任せください。秋葉原で待っています！

本記事では、イベントにパートナー協賛いただいているサイコム、パソコンショップSEVEN、協賛いただいているbe quiet!の展示内容を一挙にご紹介します！

参加メーカー

サイコムの展示内容

サイコムと言えば「裏配線まで美しい丁寧な組み立て」や「手厚いサポート」で定評のあるメーカー。今回、サイコムのブースでは至上のパフォーマンスを実現する”デュアル水冷”搭載マシン「G-Master Hydro Extreme」を展示します。

搭載ビデオカードは「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GB」。売れ筋のモデルなので、長時間の高負荷に対して、どんな反応を見せるのか、ゲーマーの皆様、またゲーミングPC入門の皆様にとって、とても参考になる展示だと思います。

さらにTOKYO Gaming-PC STREET 7来場者限定の特典もご用意！ イベント内で、サイコムブースで購入相談の上、見積／購入をした方には、SSDを1TBから2TBに無償でアップグレードするサービスもご用意！ さらに、対象モデルにおいてはサイコムオリジナルの静音ビデオカード「Silent Master Graphics」にも無償アップグレードできます！

また小型ゲーミングPC「G-Master Veloxシリーズ」の展示もあるほか、ブース来訪者向けには、オリジナルノベルティの配布も予定しています。サイコムのゲーミングPC、買うならここしかない！

下記は、今回のサイコムブースで展示予定の製品です！

▲G-Master Hydro Extreme X870A

ドイツの新興冷却メーカーLynk+との協業により、NVIDIA GeForce RTX 5090の水冷化を実現。

従来のハイブリッド式水冷冷却機構とは一線を画す設計で、本格水冷に用いられる銅プレートをPCB全体で覆う機構と大型の360mmラジエーターの採用により、さらなる冷却パフォーマンスを発揮します。

詳しいスペックはこちらをご覧ください。

▲G-Master Veloxシリーズ

G-Master Veloxシリーズは、買い求めやすい価格に実用的な機能を詰め込んだコンパクトなゲーミングPC。

水冷仕様、空冷仕様、高解像度のゲーミング用途や、フルHD&高リフレッシュレートでの快適なゲーミングが可能な構成など、厳選されたパーツから自分だけのコンパクトゲーミングPCをカスタマイズできます。

詳しいスペックはこちらからどうぞ！（リンク先のモデルはシリーズ内「G-Master Velox Mini B860 Intel Edition」）

パソコンショップSEVENの展示内容

パソコンショップSEVENと言えば 「1台1台を熟練スタッフが組み立てている」「ユーザーから寄せられた意見を柔軟に商品開発に取り入れている」というユーザーが安心できる要素が光るメーカー。今回、パソコンショップSEVENのブースではデスクトップゲーミングPC「ZEFT R67CU」を展示。

ZEFT R67CUの特徴は、なんといっても美しいデザインが目を引く、ホワイトカラーのピラーレスケース「NZXT H9 Flow WHITE」の採用。このケースのおかげで、内部のRGBファンが色を変えながら回転する様子がよく目立ちます。ゲーミングっぽい空間演出にはもってこいの仕様ですね。

もちろん、見た目だけじゃなくスペックも至高。標準構成でAMD Ryzen 7 9850X3D、GeForce RTX 5070 Ti ホワイトモデル、メモリー32GB（DDR5-5600）、SSD 1TB（NVMe Gen.4対応）、さらに水冷クーラーには液晶付き！ ケーブルやパイプ、クーラーまですべてホワイトカラーで統一されている、スペック&見た目の良さの両立を実現している大注目モデルですね。

▲ZEFT R67CU

強化ガラスパネルを採用したピラーレスデザインケースが特徴のハイエンドモデル。

広々とした内部空間設計でパーツを効率的に配置し、全面強化ガラスパネルで広い角度からPC内部を美しく魅せます。上面、前面右側、側面のウルトラファインメッシュにより、防塵性能を保ちつつも、最大限のエアフローを実現しています。

マザーボード裏に大きく空間を取り、電源ユニットやドライブベイを配置したデュアルチャンバー構造を採用。ケーブルマネジメントに優れ、優れたエアフローを確保。

最大420mmサイズの水冷ラジエーターを取り付けできるほか、最大10個のケースファンを搭載可能。豊富な冷却オプションに対応しています。459mmの拡張カード搭載スペースも魅力！

詳しいスペックはこちらをご覧ください。

be quiet!の展示内容

とにかく“静か”ってすごくいいことだと思うんですよね。ゲーミングPCにおいて。FPSとか、アクションRPGをプレイしているときって、極限まで集中したいわけじゃないですか。できれば、些細なノイズさえも廃した、静寂の中でプレイできたらいいですよね。

じゃあ、“静音性”に徹底的にこだわったパーツでPCを組んじゃえばいいんじゃない？ というのが、今回のbe quiet!のブースの展示内容。

具体的には、「be quiet! Light Base 600 LX（White）」「be quiet! Pure Base 501（Black）」という2つのケースと、同社の静音設計パーツを組み合わせて、オンラインRPGで高い負荷をかけ続けるというデモを実施します。

▲be quiet! Light Base 600 LX（White）

逆向き、および水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性のPCケース。「Light Wings LX PWMファン」を搭載し、ガラスから覗くARGB LEDの輝きが美しい。

▲be quiet! Pure Base 501（Black）

コンパクトサイズながら高機能なATXケース。140mmのPWMファン「Pure Wings 3」を2基標準搭載し、非常に高い静圧を提供。コンパクトなサイズでありながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる広い内部空間を持ちます。

さらに今回は「be quiet! Dark Mount [Silent Linear]」「be quiet! Light Mount [Silent Tactile]」の2モデルのキーボードを、編集部のブースにも展示！ こちらは実際に打鍵感や、その静かさを体感できるコーナーになる予定です。

▲be quiet! Dark Mount [Silent Linear]

シリコンとフォームによる3層の防音構造で、極めて静かなキーストロークを実現したキーボード。ホットスワップ対応のテンキー、8個のカスタマイズ可能なディスプレイキーを搭載。各キーのイルミネーションと、周囲のカスタマイズ可能なARGBライティングにより、好みの空間演出にもひと役買います。

▲be quiet! Light Mount [Silent Tactile]

3層のフォーム素材による防音構造で、極めて静かなキーストロークを実現。PBT二色成形のキーキャップは、半透明の文字が特徴で、消えたり擦れたりすることがありません。上部と両側に配置されたカスタマイズ可能なARGB LEDバーが、雰囲気のあるライティング効果を演出。

▲「TOKYO Gaming-PC STREET 7」の詳しい情報はこちら！

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II ■開催日時：2026年3月7日（土） 13時〜17時30分（予定）

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル 会場までのアクセス JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

