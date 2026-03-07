アスキーが本日秋葉原で開催した「TGS7」は本当に良いイベントだった。ここにしかない交流があった

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II

2026年3月7日（土）13時〜17時30分

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

TGS7、今回も大盛況で終了！

私たちASCIIは本日3月7日（土）、メーカーの担当者や専門誌の編集部員に“直接”話を聞け、カタログやネットの情報だけではわからない、リアルな知識やプロの視点に触れられるイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET 7」（TGS7）を開催しました！

本記事は、開催後速報として、イベントの様子をお伝えします。

前回までは、エントランスフリー・入場無料のどなたでも入れるイベントとして開催していた「TOKYO Gaming-PC STREET」。ありがたいことに毎回盛況だったのですが、ときに過剰に混みすぎてしまい、来場者の方とブースの担当者が思うようにお話しできない時間帯が発生しました。

そこで今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 7」では、事前予約制という形式をとりました。入場時に事前の予約情報をお伝えいただき、入場PASSを受け取った方が、予約した時間帯に入れるというかたちです。

はじめての試みだったこともあり、「きちんと人が集まってくれるか」「入場時に混乱は起きないか」と不安に思う面もあったのですが、来場の皆さんのおかげで、入場／時間帯ごとの入れ替えともに概してスムーズだったと思います。

何より、過剰な混雑を避けることができ、「日頃のBTO PCにまつわる疑問や質問を、メーカーの担当者に、直接投げかけられる」という、「TOKYO Gaming-PC STREET」の大切なコンセプトを、きちんと実現できた回になったと思います。

もちろん、恒例のガラポンは今回もご用意。このガラポン、毎回ですが、心配になるほど当たるんですよね……。「こんなに当たったら、プレゼントがなくなっちゃうんじゃないの？」と思ったりしますが、不思議と閉場近くまでなくならないし。

今回も、パートナー協賛／協賛のメーカーによる展示ブースと、編集部によるブースを設けました。編集部によるブースは「推しゲーミングデバイス大集合スペシャル」と銘打ち、キーボード、マウス、コントローラー、ヘッドセットをずらりと並べました。

恒例の謎解きイベント「アキバクエストウォーク」も併催。参加してくださった皆さん、今回の“謎”はいかがだったでしょうか？ 受付から漏れ聞こえてくるお話を聞いていると、毎回、謎解きイベントのみに参加してくださっている方もいらっしゃる模様。いろいろな楽しみ方ができるのも、「TOKYO Gaming-PC STREET」の魅力ですね。

今回も、複数のノベルティをご用意しました。こちらは、スタンプラリーに参加し、スタンプ3個以上で引き換えられるという形式をとりました。日常的に使えるアイテムにこだわったので、ぜひ活用していただけると嬉しいです。

そして、ミニステージ終了後のじゃんけん大会も大賑わい！ ですが、入場制限をした分、前回までよりも勝ち残ってプレゼントをゲットできる確率は大幅に高まったと言えるでしょう。SSDなど、豪華なプレゼントをゲットされた方、おめでとうございます！

パートナー協賛／協賛メーカーの展示ブースで語られた「RTX 5090水冷化の秘密」や「最新ピラーレスPCのトレンド」など、濃厚なセッションの模様は後日詳細なレポート記事として公開予定です！ 会場に来られなかった方も、ぜひ楽しみにお待ちください！ そして、「TOKYO Gaming-PC STREET」はこれからも進化を重ねていくことでしょう。

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!