このページの本文へ

3月7日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 7」情報まとめ 第23回

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」が無事にオープン！

本日3月7日（土）秋葉原で豪華プレゼントがもらえるかも！ アスキーのパソコンイベント「TGS7」がオープンしました！

2026年03月07日 14時00分更新

文● ASCII編集部

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II
2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
 

　私たちASCIIは本日3月7日、メーカーの担当者や専門誌の編集部員に“直接”話を聞け、カタログやネットの情報だけではわからない、リアルな知識やプロの視点に触れられるイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET 7」（TGS7）を開催中です！

　「ゲーミングPCが欲しいけど、どんなものを買ったらいいかわからない」「予算はどのくらい必要？」などなど、ゲーミングPCにまつわる疑問や不安を、メーカーの中の人に直接投げかけられる場所です！

サイコムのブース

パソコンショップSEVENのブース

be quiet!のブース

　「最新パーツのトレンドを一気に押さえたい」「そろそろPCを買い替えたいと思っているけど、最新のビデオカードやCPUのスペックがよくわからない」といったモヤモヤも、ここで一気に解消しちゃいましょう。

編集部によるブースでは、私たちの推しガジェットを一挙に展示！

　さらに、オリジナルのスポーツタオルがもらえる謎解きイベントも、もちろん併開催。

謎解きイベントも併開催中です！

　すでに会場は予約してくださった来場者の皆様で賑わっています！　今回は事前予約制とさせていただいたこともあり、過剰な混雑を避けたほどよい賑わいで、じっくりと展示やステージを見ていただける状態でオープンができました。

　これからお越しの皆さまもどうぞ、気をつけてお越しください！

　イベントの詳細は下記からチェック！

入場の事前予約は予定数に達したため終了しました。ご予約のない方の当日のご参加は、会場の混み具合によってはお待ちいただく、または参加が難しい場合がありますのでご了承下さい。

会場

■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

受付
　入場時の受付や、スタンプラリーシートのお渡しはこちらで実施いたします。
メーカー様説明ブース（サイコム、パソコンショップSEVEN、be quiet!）
　BTOパソコンメーカーや周辺機器メーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCやパーツなどを展示。各ブースではメーカーの担当者さんに直接お聞きしたり、ASCII編集部のPC担当者にあれこれ尋ねたりできます。
“推しゲーミングデバイス大集合スペシャル”
　ASCII編集部によるブース。私たちの“推しデバイス”が大集合！ 展示製品の説明やゲーミングガジェットについての質問にお答えします。
謎解きプレゼント交換所＆アンケート受付
　謎解きイベントでのプレゼント交換およびアンケートの受付はこちらになります。
ミニステージ
　1日を通して、さまざまなステージを開催します。ご観覧は無料。ぜひご観覧ください。プレゼントが当たるじゃんけん大会を実施するステージもございます！

※当日、フロア内で場所が変更になる場合があります。

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

　当日は、会場全体を映す定点カメラによる生中継も予定しております。

　イベント開催中、YouTubeを通じてリアルタイムで配信していますので、惜しくも参加ができないという方も、ぜひチェックしてください！

※来場した際、定点カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

BTO PCメーカー展示解説

※写真は2025年12月の「TOKYO Gaming-PC STREET 6」のものです

　ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCや周辺機器などを展示するエリアです。こだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場になっています。

　各ブースにはPCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをしっかり解説します！

サイコムブースの展示機材は、GeForce RTX 5090の水冷化ユニットを搭載した「G-Master Hydro Extreme X870A」

パソコンショップSEVENの展示機材は、ピラーレスデザインケースが特徴のハイエンドモデル「ZEFT R67CU」

be quiet!の展示機材は、静音性に優れ、ホットキーなど便利な機能満載の「be quiet! Dark Mount [Silent Linear]」

BTO PCメーカー展示ブースの詳細ページはこちら

ミニステージ

ASCII編集部員のトークから、参加いただいたメーカーの紹介まで、さまざまな企画を用意します

　イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です。

　ミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスです！

ステージじゃんけんでもらえるプレゼントの例：高速通信が可能なWi-Fi7対応デュアルバンドルーター、バッファロー「AirStation WSR3600BE4P-BK」

ミニステージの詳細ページはこちら

ミニステージスケジュール

ガラポンで豪華プレゼント

　来場者には、ガラポンでプレゼントゲットのチャンスもありますよ。超豪華なプレゼントがもらえるかも!?

毎回恒例の、豪華プレゼントが当たるガラポン。回すだけでもテンションが上がります！

ガラポンでもらえるプレゼントの例：200Hzの超高速リフレッシュレートに対応する27インチのフルHDゲーミングモニター、JAPANNEXT「JN-27V200F」

豪華プレゼントの詳細ページはこちら

スタンプラリーについて

　会場では、スタンプラリーを実施。スタンプラリーに挑戦してくださった方を対象に、会場限定ASCIIオリジナルの「ポーチ」「キーホルダー」を無料でお渡しします！

　ポーチは、スタンプラリーで5個のスタンプを溜めると、引き換えることができます。キーホルダーは3個のスタンプで引き替えができます！（事前予約の上、入場PASSをお持ちの方は、3個のスタンプでガラポンチケットも選択可能です）

　ガラポンにチャレンジしたい人は事前予約がおすすめ！　またキーホルダー、ポーチは各時間とも予定配布数が無くなり次第、配布を終了します。確実に入手したい方は、ぜひお早めのブース巡りを！

　なお、スタンプラリーの引き換えは、必要なスタンプが集まった時点でいつでも交換が可能です。キーホルダー、ポーチは各時間の配布数が決まっているのでご注意ください。

ノベルティのキーホルダー。押すとライトが光る！（※画像はイメージです）

ノベルティのガジェットポーチ。ジップでフルオープンできて収納しやすい！（※画像はイメージです）

ノベルティ／スタンプラリーの詳細ページはこちら

謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」

　2025年12月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施します。

2025年12月に開催した「TOKYO Gaming-PC STREET 6」でも謎解きイベントを実施いたしました。写真は当日に配布したリーフレット

　秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント。

限定のオリジナルタオル（画像はイメージです）

「謎解き アキバクエストウォーク」の詳細ページはこちら

イベントアカウント

　イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II

■開催日時：2026年3月7日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

