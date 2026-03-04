「いきなりPC自作はハードルが高すぎる問題」。解決の鍵はBTO PCのパーツ交換だ【紹介製品はすべてプレゼント】

※この記事は、3月7日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

BTO PCカスタマイズから自作デビューまで

PCパーツは自分で交換できるのがおもしろい

PC自作の最初の関門は、パーツ選びの難しさ。自分の目的に見合った処理性能をもつPCパーツを選ぶのもなかなか大変ですし、組み立て時にはパーツ間の相性問題が発生するケースもあります。そこでおすすめしたいのが、好みのパーツ構成でプロにセットアップまでお願いできる「ゲーミングBTO PC」です。

ゲーミングBTO PCは購入時の構成で使い続けるのが安心ですが、ケース内のメンテナンスのついでにパーツに交換することで、PC自作デビューのきっかけにもなります。アップグレードにおすすめのPCパーツをチェックしていきましょう。

長尾製作所

3wayオープンフレーム スタック式 ホワイトエディション

PCパーツを全面に押し出すオープン型にすることで、実用的かつパーツの造形美やライティングなどを全力で楽しむことをコンセプトにした、オープンフレーム型PCケース。色は近年のトレンドのホワイトで、横置き、縦置きなどの自在なシステム構成が可能。マザーボードの設置向きも変更できます。

GRAUGEAR

G-M2U4-40G-F

最大転送速度40GbpsのUSB4に対応するNVMe M.2 SSDエンクロージャー（外付けケース）。PCIe Gen 4×4のM.2 2280 SSDに対応し、アルミボディーとヒートパイプ、さらに内蔵のファンでSSDの発熱を冷却。交換で余ったOSドライブSSDの活用先にもおすすめです！

SanDisk

WD Green SATA SSD WDS250G5G0A

連続読み込み速度は最大545MB、3年間の製品保証が付帯する定番の2.5インチSSD。容量は250GBで、無料のAcronis® True Image™ for SanDiskソフトウェアを使って、古いドライブから新しいドライブにデータを移行できるのが便利。

ITGマーケティング株式会社

Samsung microSD Card Sonic the Hedgehog™ PRO Plus 512GBモデル

セガファンにはお馴染みの「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」公式ライセンスのmicroSDカード。読み込み速度は最大毎秒180MB、書き込み速度は毎秒130MBで、アクションカム撮影でも大活躍。耐水、耐熱、耐X線、耐磁、耐落下、耐摩耗保護も魅力。

be quiet!

Light Wings LX 140mm PWM high-speed White 3基セット

イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードできる、ホワイトモデルのARGB冷却ファン×3個セット。16のLEDを搭載し、動作寿命は6万時間とロングライフ。末永く美しいLEDライティングが堪能できます。

be quiet!

Light Wings LX 140mm PWM high-speed Black

こちらはブラックモデルの16 LED搭載ファン。複数のカラーとモードで個性的な外観を実現しつつ、9つの最適化されたファンブレードが驚異的な風圧を実現。動作寿命は6万時間と長く、ブラック基調のゲーミングPCにARGBライティングの彩りを加えられます！

SilverStone

Frost Mage 620 ARGB

6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー。フィンのオフセット設計によりメモリーモジュールとの干渉を防止します。スプリングスクリュー方式で、IntelとAMDの最大250WまでのCPUに対応。回転数は800～2000±10％rpmで、ノイズレベルは8.1～32dBA。

株式会社アイネックス

BA-CF120AMBA02

銅軸を採用し、静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファン。FDB（流体動圧軸受）は低騒音、低振動、耐衝撃、低消費電力、長寿命でPWM制御に対応。リブなしフレームのためさまざまな固定方法に対応し、CPUクーラーの交換用ファンとしてもおすすめ。回転数は400～2800±10％rpmで、最大ノイズレベルは39.11dBA。

株式会社アイネックス

BA-GS03

熱伝導率15.2W/m・Kを実現したハイエンドグリスセット。ノーマルのへらやカード型へらに加えてウェットクリーナー、塗布用枠テープ付き塗布用のツールが付属し、初心者でもグリスを交換しやすいのが魅力。グリス本体は扱いやすい注射器タイプで、保存性に優れたジッパー付きバッグにまとめて格納。

