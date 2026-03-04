3月7日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 7」情報まとめ 第14回
3月7日（土）はアキバで運試ししましょう！
「いきなりPC自作はハードルが高すぎる問題」。解決の鍵はBTO PCのパーツ交換だ【紹介製品はすべてプレゼント】
2026年03月04日 19時00分更新
※この記事は、3月7日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！
BTO PCカスタマイズから自作デビューまで
PCパーツは自分で交換できるのがおもしろい
PC自作の最初の関門は、パーツ選びの難しさ。自分の目的に見合った処理性能をもつPCパーツを選ぶのもなかなか大変ですし、組み立て時にはパーツ間の相性問題が発生するケースもあります。そこでおすすめしたいのが、好みのパーツ構成でプロにセットアップまでお願いできる「ゲーミングBTO PC」です。
ゲーミングBTO PCは購入時の構成で使い続けるのが安心ですが、ケース内のメンテナンスのついでにパーツに交換することで、PC自作デビューのきっかけにもなります。アップグレードにおすすめのPCパーツをチェックしていきましょう。
長尾製作所
3wayオープンフレーム スタック式 ホワイトエディション
PCパーツを全面に押し出すオープン型にすることで、実用的かつパーツの造形美やライティングなどを全力で楽しむことをコンセプトにした、オープンフレーム型PCケース。色は近年のトレンドのホワイトで、横置き、縦置きなどの自在なシステム構成が可能。マザーボードの設置向きも変更できます。
GRAUGEAR
G-M2U4-40G-F
最大転送速度40GbpsのUSB4に対応するNVMe M.2 SSDエンクロージャー（外付けケース）。PCIe Gen 4×4のM.2 2280 SSDに対応し、アルミボディーとヒートパイプ、さらに内蔵のファンでSSDの発熱を冷却。交換で余ったOSドライブSSDの活用先にもおすすめです！
SanDisk
WD Green SATA SSD WDS250G5G0A
連続読み込み速度は最大545MB、3年間の製品保証が付帯する定番の2.5インチSSD。容量は250GBで、無料のAcronis® True Image™ for SanDiskソフトウェアを使って、古いドライブから新しいドライブにデータを移行できるのが便利。
ITGマーケティング株式会社
Samsung microSD Card Sonic the Hedgehog™ PRO Plus 512GBモデル
セガファンにはお馴染みの「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」公式ライセンスのmicroSDカード。読み込み速度は最大毎秒180MB、書き込み速度は毎秒130MBで、アクションカム撮影でも大活躍。耐水、耐熱、耐X線、耐磁、耐落下、耐摩耗保護も魅力。
be quiet!
Light Wings LX 140mm PWM high-speed White 3基セット
イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードできる、ホワイトモデルのARGB冷却ファン×3個セット。16のLEDを搭載し、動作寿命は6万時間とロングライフ。末永く美しいLEDライティングが堪能できます。
be quiet!
Light Wings LX 140mm PWM high-speed Black
こちらはブラックモデルの16 LED搭載ファン。複数のカラーとモードで個性的な外観を実現しつつ、9つの最適化されたファンブレードが驚異的な風圧を実現。動作寿命は6万時間と長く、ブラック基調のゲーミングPCにARGBライティングの彩りを加えられます！
SilverStone
Frost Mage 620 ARGB
6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー。フィンのオフセット設計によりメモリーモジュールとの干渉を防止します。スプリングスクリュー方式で、IntelとAMDの最大250WまでのCPUに対応。回転数は800～2000±10％rpmで、ノイズレベルは8.1～32dBA。
株式会社アイネックス
BA-CF120AMBA02
銅軸を採用し、静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファン。FDB（流体動圧軸受）は低騒音、低振動、耐衝撃、低消費電力、長寿命でPWM制御に対応。リブなしフレームのためさまざまな固定方法に対応し、CPUクーラーの交換用ファンとしてもおすすめ。回転数は400～2800±10％rpmで、最大ノイズレベルは39.11dBA。
株式会社アイネックス
BA-GS03
熱伝導率15.2W/m・Kを実現したハイエンドグリスセット。ノーマルのへらやカード型へらに加えてウェットクリーナー、塗布用枠テープ付き塗布用のツールが付属し、初心者でもグリスを交換しやすいのが魅力。グリス本体は扱いやすい注射器タイプで、保存性に優れたジッパー付きバッグにまとめて格納。
豪華ガジェットをゲットできるチャンス
3月7日（土）13時からアキバで運試ししよう！
今回ご紹介したガジェットはイベント会場ですべて抽選でプレゼントします！ ステージのじゃんけん大会や巨大ガラポンで当たりますので、ぜひ会場にお越しください。
アスキーは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーに、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」を3月7日（土）に開催します。
前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。記事でご紹介したガジェットは、3月7日（土）開催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」会場ですべてプレゼントします！
会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも実施される予定です。
来場記念のノベルティもご用意。入場は予約制で参加は無料。3月7日は、ぜひとも秋葉原へ！
会場
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
※入場は事前予約制です（参加は無料）。
当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。
※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。
「TOKYO Gaming-PC STREET 7」はイベント参加の事前予約を受け付けております。詳しくは下記リンク先の案内をご覧ください。
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントストリーミング
当日は、会場全体を映す定点カメラによる生中継も予定しております。
※来場した際、定点カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
協賛
パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!
