秋葉原にマンションが欲しいと思ったら、いくらで買えるんでしょうか？

東京のマンション、絶賛値上がり中

近年、東京都、特に23区内のマンションは値上がり傾向にあり、一部報道では、平均価格が1億2000万円前後になったとも言われています。

1億円とかを超えてしまうと、なかなか現金で買うのは難しく、住宅ローンを組もうにも、ちょっと金額が大きすぎるよなあ……というのが、平均的な、あるいは庶民的な感覚かもしれません（私はそう思うのですが、いかがでしょう？ 皆さん）。

仮に、都内の1億円の物件を購入するとしましょう。頭金を1000万円用意し、固定金利1%、返済期間35年ということで考えてみます。そうすると、月の支払額はおよそ25万4000円。もしも頭金が500万円なら、月に26万8000円。

この金額をどう感じるかは人それぞれかもしれません。ですが、とにかく昔なら6000万円とか、7000万円くらいでどうにか取得できていたようなマンションが1億円以上というのは、最近では珍しくないわけです。

秋葉原のマンションはどのくらいで買えるんだろう？

ふと、思いました。

秋葉原にマンションを買うとしたら、どれくらいのお金が必要になるんだろうか？

秋葉原にゆかりの深い私たちにとって、ちょっと気になるところではあります。秋葉原って「住む街」というよりは「遊びに行く街」の印象が強いかもしれませんが、徒歩圏内にはスーパーマーケットもありますし、ドラッグストアもぽつりぽつりとあります。

JR秋葉原駅と東京メトロ末広町駅、都営地下鉄の岩本町駅などが使えて、都心部の他のエリアや、副都心エリアへのアクセスは抜群にいいですから、都市部の人混みの多さが苦手とかっていうことでなければ、意外と、住むのにも良いかもしれないですよね。実際、マンションも割と多く立っていますし。

とはいえ千代田区。「小さいマンションでも、相当に高いだろうなあ」と思って調べてみました。

すると、大手不動産サイトでは、最も安価なマンションが2300万円台から見つかります。秋葉原から徒歩10分以内。1980年代の物件で、かつ広さも20平米台程度なので「広くて快適なマンション」ということではないかもしれません。「安いね」と言える金額でもないと思います。ですが、「あら？ 意外とこのくらいの価格のマンションもあるのだな」と、思いませんか。

もう少し見てみましょう。20平米前後というのは、完全に単身者を想定した物件だと思いますから、今度はもう少し広いところ。秋葉原から徒歩で10分と少し、やはり1980年代の、45平米くらいの物件が4400万円台で見つかります。

間取り的には2LDKで、リビングダイニングキッチン+独立した部屋が2つという構成ですね。45平米くらいあると、2人や3人でも住めるのでは。少し築年数の経っている物件ではありますが、秋葉原に住居を構える価格としては、比較的、お買い得と言っても良いかもしれません。

ちなみに、4400万円もする物件を金利1%、返済期間35年、頭金なしで買うと、月の支払いは12万4000円くらいになるようです。頭金を500万円入れれば、11万円くらい。購入と賃貸契約とでは単純な比較はできませんが、月の支払いという意味では、秋葉原でそこそこ広いマンションを借りるよりも、月の支払いは小さくできそうですね。

「いや、古い物件ではなく、新しい設備のマンションがいい。そして、広い方がいい。秋葉原の近くに快適なマンションが欲しいんだ！」と、こう思った場合はどのくらいの金額になるか。「2010年代以降、50平米以上、JR秋葉原駅から徒歩10分以内」という条件で探してみました。

そうすると、私が見ていたサイトでこの条件に当てはまる一番価格が低いマンションは……1億2900万円。ああ、やはりそうなるのか。この価格でも、新築ではなく中古ですからね。

というわけで「駅から近い」「ある程度新しい」「家族で住める」など、条件を増やしていくと、確かに1億円というラインを簡単に超えてしまうのが、現代の東京23区であることは間違いないようです。

……ま、遊びに行くだけなら交通費しかかからないし。自分にとって、秋葉原はこれからも「遊びに行く街」ということにしておきましょう、そう私は静かに納得したわけです。

さて、秋葉原に住んでいる人も、通っている人も、よく遊びに行く人も、来てください！ 私たちのイベントに！

最新のゲーミングPCを実際に触って体験！

恒例の豪華プレゼントも用意しました！

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II

2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原Ⅱ 1階

入場・観覧無料

春、到来！ 新生活に合わせて、ゲーミングPCやPCパーツ、周辺機器を新調しようとウズウズしている人も多いのではないだろうか。

最新のゲーミングPCを実際に触って体験しながら、メーカーの中の人に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってくるぞ！

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」の開催日は2026年3月7日（土）！

「最新パーツのトレンドを一気に押さえたい」「そろそろPCを買い替えたいけど、今ってどうなの？」そんなモヤモヤも、ここで一気に解消しよう。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろん実施予定。来場の記念になるノベルティもばっちり用意！

新しいPCとの出会いがあるだけでなく、知識もレベルアップできるこのイベント。開催日まで、見逃せない情報をどんどん発信していくので、イベント当日までASCII.jpを要チェックだ！

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

※入場は事前予約制です（参加は無料）。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」はイベント参加の事前予約を受け付けております。詳しくは下記リンク先の案内をご覧ください。

▲「TOKYO Gaming-PC STREET 7」参加申込

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

会場ではこんなことをやります！

・PCメーカー展示解説

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

PCメーカー展示解説

気になること、わからないことをメーカーに聞こう！ ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCや周辺機器などを展示。こだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場になっています。

さらに、各ブースにはPCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐します。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをしっかり解説。「ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、各ゲーミングBTO PCメーカーの解説を聞いてくださった方には、巨大ガラガラでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスが。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

なお、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ここでもゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがあります！ すごっ！

謎解きイベント

2025年12月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年3月7日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」参加店舗

パソコン工房 秋葉原パーツ館

TSUKUMO eX.

ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館

ドスパラ秋葉原本店

パソコンSHOPアーク

