「PCデスク周りがゴチャついて集中できない問題」。解決の鍵は最新便利ガジェットだ【紹介製品はすべてプレゼント】

※この記事は、3月7日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

集中力が削がれるモノ探しを卒業したい！

PCデスク周りを便利ガジェットで整備しよう

「ネット回線が遅延する」「必要なものが、探しても探しても見つからない」。ありがちなのにストレスが溜まるシチュエーションは避けたいですよね？ そして、こんな事態が発生するのが腰を据えてのゲーム中や集中してのPC作業中だったりすると、さらに困りものです。

特に現在は、ネット通信対応ガジェットと充電を要する機器が多く、「ゲーミングBTO PC」周りの環境整備は最重要課題です。手が届く位置に毎日活用するガジェットを設置して、ストレスを低減させましょう！

バッファロー

AirStation WSR3600BE4P-BK

5GHzで最大2882Mbps、2.4GHzで最大688Mbpsの高速通信が可能なWi-Fi 7対応デュアルバンドルーター。「2バンド同時モード」での高速通信に加えて、「2バンド切替モード」で電波干渉が発生した際に通信の安定化が図れます。3本の5GHzアンテナでスマホのWi-Fi接続も快適。「バンドステアリングLite」機能で部屋中どこでも快適な通信が可能です！

アンカー・ジャパン

Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion)

USB急速充電器とモバイルバッテリーの機能を兼ね備えた万能ガジェット。バッテリー容量はスマホ約2回分の9600mAhで、モバイルバッテリーとしても充電器としても最大65W出力、MacBook Proも出先で充電できます。約308gと軽く、カバンに入れての持ち運びにも最適です。

Belkin

Belkin Qi2 3-in-1マグネット折りたたみ式ワイヤレス充電器（15W）

非常に便利な3-in-1の折りたたみ式充電スタンド。Qi2対応により最大15Wのワイヤレス急速充電が可能で、さらにApple WatchとAirPodsも5W充電できます。強力なマグネット式装着でiPhoneスタンドとしても利用可能。36Wの充電アダプターとUSB-Cケーブルも付属します。

株式会社CIO

Polaris STICK Built in CORD REEL（ブラック）

電源タップと分離可能なUSB充電器部は最大67W出力が可能。さらに約68cmのUSB-Cケーブルを収めたケーブルリールを内蔵する個性派タップ。USB-Cケーブルとは別にUSB-CとUSB-Aポートを各1つ備え、ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチなど幅広い機器の同時充電が可能です。電源タップ部は最大7口（うち1口はUSB充電器に使用）。

PYZONE（サンコー）

エナドリ缶クーラー

355mlのエナジードリンク缶がピッタリ収まる、卓上用缶クーラー。内径約60mmでスリム缶にも対応し、保冷・保温の両機能を搭載。転倒時にドリンクが広がってしまうことを防ぐキャップ付きで、ホコリの侵入も防ぐため飲みかけの缶も安心して入れられます！

サンワダイレクト

200-STN097BK

MagSafe対応のスマホスタンドとして活用できるほか、写真撮影や配信用に便利な三脚、さらには動画撮影や自撮りに最適な手持ちでも使える便利ガジェット。スマホの角度は思い通りに調整でき、薄さ0.9cmで重量105gと持ち運びもラクラク。スタンド部はシリコンパッドの滑り止め付きです。

オウルテック

USB Type-C巻取りケーブル内蔵 AC充電器（OEC-APD65C2RG-BK）

単独最大65W出力のUSB充電器に約65cmの巻き取り式USB Type-Cケーブルを内蔵。巻き取り式ケーブルとUSB Type-Cポートから2台同時充電も可能で、2台同時充電時の出力はそれぞれ45W／20W。PSE適合で、多重保護機能を搭載するため安心して利用できます。

日本AMD

自作魂パーカー

胸元に輝くAMDロゴと、背中の力強い「自作魂」がPC好きを刺激するオリジナルパーカー。AMDファンならぜひともゲットしたい逸品です。

インテル

Intel PTL T-shirts

左袖のインテルロゴに加えて、前面にCore Ultra（シリーズ3）のコードネーム「Panther Lake」をイメージしたイラストがあしらわれたオリジナルTシャツ。こちらはインテルファンにはたまりませんね！

SilverStone

ロゴ入りトートバッグ

SilverStoneのクールなメーカーアイコンがアクセントのトートバッグ。ロゴシールとブックマークもセットでご用意。こちらはぜひ、SilverStone製の電源ケーブルやPCケースの付属品などを保管する際に活用したいですね！

SilverStone

ロゴ入り折り紙

パーツ選定やPC自作作業に疲れた際におすすめなのが、こちらのSilverStoneのロゴ入り折り紙。折り紙しながら気持ちを整え、気分も新たにPCパーツたちと向き合いましょう。

アバーメディア・テクノロジーズ

「エレーナ」クリアファイル

アバーメディア・テクノロジーズの公式キャラクター、Elena（エレーナ）をあしらったクリアファイル。アバーメディア製品の保証書やマニュアル類をこれに入れて、大事に保管しましょう！

UHA味覚糖

ENERGY ARTS（エナジーアーツ）

エナジードリンクでありながら「飲む」という常識を覆す、カード型の“スマート補給”ツール。「開ける、持つ、飲む、片付ける」一連の動作を、可能な限り削ぎ落とし、わずか0.5秒でエネルギーチャージが完了。『ストリートファイター6』とのコラボで、全23キャラクターを個包装デザインに採用！

豪華ガジェットをゲットできるチャンス

3月7日（土）13時からアキバで運試ししよう！

今回ご紹介したガジェットはイベント会場ですべて抽選でプレゼントします！ ステージのじゃんけん大会や巨大ガラポンで当たりますので、ぜひ会場にお越しください。

アスキーは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーに、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」を3月7日（土）に開催します。

前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。記事でご紹介したガジェットは、3月7日（土）開催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」会場ですべてプレゼントします！

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも実施される予定です。

来場記念のノベルティもご用意。参加は無料。3月7日は、ぜひとも秋葉原へ！

会場

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

※来場した際、定点カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!

▲「TOKYO Gaming-PC STREET 7」の詳しい情報はこちら！

※入場の事前予約は予定数に達したため終了しました。ご予約のない方の当日のご参加は、会場の混み具合によってはお待ちいただく、または参加が難しい場合がありますのでご了承下さい。