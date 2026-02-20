3月7日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 7」情報まとめ 第3回
ゲーミングPCがほしい！ 周辺機器も気になる！ そんな人たちに向けた春のお祭り
イベント参加は事前予約をすると便利！「TOKYO Gaming-PC STREET 7」予約案内
2026年02月20日 19時00分更新
2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
3月7日（土）13時から、BTOゲーミングPCを手がけているPCメーカーと、PCゲームを楽しみたいユーザーが会場で直接対話できるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II」を秋葉原で開催いたします！
カタログやネットの情報だけではわからない、リアルな知識やプロの視点に触れられるイベントです。プレゼント企画や来場の記念になるノベルティなどもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
イベントの詳細は、以下のボタンをタップ／クリックしてください！
「TOKYO Gaming-PC STREET 7」の会場への入場は、事前予約制です。参加をご希望の場合は、以下のイベント参加予約フォームからお申込みをお願いいたします（参加は無料です！）。
イベント参加予約について
【1】
会場への入場は下記時間の入れ替え方式となります。
13時～／14時～／15時～／16時～（各時間枠で入れ替えをします）
【2】
来場者が多い場合は、各時間帯で入場制限を実施いたします。
【3】
各時間帯とも事前予約＋当日参加で実施いたします。
※会場の混み具合によっては当日の参加が難しい場合があります。事前予約を推奨いたします。
※事前予約者はご予約した時間帯の開始後15分までに入場をお願いします。15分を過ぎた場合はキャンセル扱いとなり、当日参加枠があった場合のみ、ご参加可能となります。
※謎解きゲームの参加には上記制限はございませんので、お気軽にご参加下さい。
イベントに関するお問い合わせはこちら
この連載の記事
-
第1回
デジタル【参加無料】豪華プレゼントと無料ノベルティあり！ あの超人気イベントがアキバに帰ってくる！ 3月7日「TOKYO Gaming-PC STREET 7」開催!!【イベントのお知らせ】
- この連載の一覧へ