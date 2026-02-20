イベント参加は事前予約をすると便利！「TOKYO Gaming-PC STREET 7」予約案内

ゲーミングPCがほしい！ 周辺機器も気になる！ そんな人たちに向けた春のお祭り

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II

2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

3月7日（土）13時から、BTOゲーミングPCを手がけているPCメーカーと、PCゲームを楽しみたいユーザーが会場で直接対話できるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II」を秋葉原で開催いたします！

カタログやネットの情報だけではわからない、リアルな知識やプロの視点に触れられるイベントです。プレゼント企画や来場の記念になるノベルティなどもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」の会場への入場は、事前予約制です。参加をご希望の場合は、以下のイベント参加予約フォームからお申込みをお願いいたします（参加は無料です！）。

