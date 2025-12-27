冬なのに、雨なのに……12月20日、秋葉原が超アツかった！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 6 in LIFORK AKIHABARA II」がお祭り状態の大成功

またまた！ 過去一番の盛り上がりでした

アスキーは12月20日（土）、「TOKYO Gaming-PC STREET 6」を開催しました！

BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーや周辺機器メーカー、知識が豊富なASCII編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベントとして、今回で開催は6回目となります。

何しろ気温が低い冬、しかも秋葉原は雨がパラつく天気でしたが、フタを開けてみれば多くの人が……、多くの……いや、本当に多いな!? と思うぐらい、開場からたくさんの方がいらっしゃいました。

プレゼントはたくさん用意しました。内容にも自信はありました。だけれども、実際にどれだけの人が足を運んでくれるかは、始まってみないとわからないものです。

それだけに、次々と人が集まり、手にプレゼントを抱えた来場者の姿が増えていく瞬間は、会場もアツくなりましたが、編集部員としても胸がアツかったです。

現場はあっという間に熱気に包まれ、気が付けば「盛り上がった」「楽しかった」という言葉が、何度も飛び交う一日になっていきました。まさにお祭り状態です。

今回のイベント、過去6回の中でもっとも来場者が多かったんです。気温の低い中、小雨の降る中にもかかわらず、多くのみなさまにお越しいただき、心より感謝申し上げます。

プレゼント、山盛りで用意しました

「TOKYO Gaming-PC STREET 6」では、来場者のみなさんが楽しめるように、素敵なプレゼントをたくさん用意しました。一足早いクリスマスですね。

まず、会場の入り口には「ガジェットドリームガラポン」として、豪華ガジェットが当たる特別なガラポンを設置。当選率が高く、プレゼントは使えるもの、レアなものが多いため、多くの人が笑顔で回されていた印象です。

さらに来場者のみなさんには、イベントロゴ入りのランタン、ペットボトルホルダー付きカラビナ、充電式カイロといったノベルティを無料でお配りしました。ただ、来場してくださる方がとても多かったため、ノベルティの在庫がなくなってしまい、もらえなかった方も出てしまい……これは申し訳ない！

ユーザーとメーカーの繋がりが次々と生まれた！

TOKYO Gaming-PC STREETのポイントは、展示ブースで各メーカーイチオシの最新のゲーミングPCや周辺機器に触れるだけでなく、メーカーの担当者や編集部員といろいろな相談ができる／直接話せる点にあります。

来場いただいたみなさんの様子をうかがっていると、「これでゲームが動くんですか？」「キーボードってカスタマイズできるんですね」というライトな質問から、「このパーツを変えると排熱はどうなるのか？」「こういった用途で使いたいが、自分の環境に組み込めるか」といったベテランの相談まで、さまざまな会話がなされていた印象です。

メーカーからすれば、自社の製品を購入したユーザーのアンケートなどを見ることはあっても、「何が必要かわからない」「この製品は自分の環境でも使えるのか」という相談など、“生の意見”が届くのは貴重な機会のはず。

一方、ユーザーからすると、誰に相談していいかわからなかったゲーミングPCや周辺機器などへの疑問を、他ならぬメーカーに直接ぶつけられるのですから、自分のモヤモヤを解決する格好のチャンスになります。

そういったメーカーとユーザーの対話の場が生まれ、双方に繋がりができていく光景は、編集部としても見ていてうれしいものでしたね〜。

なお、来場者が非常に多かったため、もっと話が聞きたかった、質問がしたかった……という方もいらっしゃったかもしれません。次回もご期待くださいね。

ステージも謎解きも大盛り上がり

豊富なステージプログラムも、TOKYO Gaming-PC STREETの特徴です。今回も、メーカーからゲストを招いたコラボステージや、編集部によるトークセッションなどをお送りしました。

このミニステージにおいては、毎回恒例のじゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスになっていました。ステージの観覧も合わせて、こちらにも多くの人にご参加いただけましたよ〜！

なお、ステージの様子は当日のストリーミングのアーカイブを残していますので、興味がある方はぜひ。

当日のストリーミングのアーカイブです

さらに、こちらも毎回恒例、秋葉原の街を巻き込んだ同時開催の謎解きイベント「アキバクエストウォーク」も大好評。PCパーツショップを回って謎を解く内容で、こちらも多くの方に参加いただきました。

今回はちょっと謎のレベルがむずかしめかな……と思っていたのですが、「苦労した分、解けたときはスッキリしました！」「他の参加者と相談して会話が生まれました」という声もあり、こちらとしても笑顔になりました。

次回の開催情報を楽しみにお待ちください！

編集部一同これまで以上に力を入れ、「どうすれば来場者のみなさんに楽しんでもらえるか」を考え抜いて準備を進めてきました。メーカー各社のみなさまにも、多大なご協力をいただいています。

だからこそ、当日は多くの方にご来場いただき、楽しんでいただいたうえで、「大成功だった」と胸を張れる結果になったことが、本当にうれしかった。感謝の気持ちでいっぱいで、言葉にするのがむずかしいほどです。いや、本当に。

「もらえて、話せて、実際に触りながら学べる」「来るだけでゲーミングPCへの理解が深まり、楽しい時間を過ごせる」——そんなイベントになったのではないかと、あらためて感じています。今回参加できなかった方も、また次も行きたいと思ってくださった方も、ぜひ次回の開催情報を楽しみにお待ちください。

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!、QNAP（販売代理店：株式会社ユニスター）