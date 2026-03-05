3月7日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 7」情報まとめ 第18回
会場でスタンプを集めるだけでゲット！ 普段使いにこだわった限定グッズをご紹介
“毎日使える便利なヤツ”勢揃い！ASCII限定ポーチや光るキーホルダーがもらえる！ 3月7日（土）秋葉原イベントの「ご来場ノベルティ」を大公開
2026年03月05日 20時00分更新
2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
今回も会場限定ノベルティを作りました！
ASCIIは3月7日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。
会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも企画しております。
この記事では、会場でスタンプラリーに挑戦することで引き換えられる限定のノベルティを紹介します。
当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。
※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。
今回のノベルティはこれだ！ 毎日使えるヤツだぞ！
ASCII
光るキーホルダー
まずはこちら。手持ちのデバイスに付けておくと便利な、光るキーホルダーです。TOKYO Gaming-PC STREET 7ロゴ入りのグレーとイエロー、ASCIIロゴ入りのブルーの3色展開です。皆さんはどのカラーが気になりますか？ 手元を照らすキーホルダーって、手持ちのデバイスに付けておくと、意外に重宝するんですよね。
ASCII
ガジェットポーチ
ポーチは、生地感にこだわった逸品。イベント限定アイテムって、なんとなくイベント感が強すぎて日常使いがしにくいことも多いですが、こちらのポーチは普段から愛用できる雰囲気にこだわって作りました！ スマホやPCのケーブルやアダプター、カメラが趣味の方なら、記録メディアやフィルターなどを持ち運ぶのにちょうど良いサイズ感です。
この日だけの会場限定のノベルティ、もらい方は？
今回のノベルティは、会場でスタンプラリーに挑戦した上で、引き換えるという方式で入手できます。
ガジェットポーチは、入場時に配布されるスタンプラリーで5個のスタンプを集めると、引き換えることができます。
そしてキーホルダーは、13時、14時、15時、16時の各回の入場時に先着順で数量限定のお渡し、または同じく入場時に配布されるスタンプラリーで3個のスタンプを集めれば、引き換えができます！
いずれも数には限りがありますので、確実に入手したい方は、ぜひお早めのブース巡りを！
そして今回は、ガジェットドリームガラポンで当選した人のみが入手できるアイテムとして「電子メモ」もご用意しています。ガラポンは事前予約した方のみチャレンジできますので、ぜひともイベント参加の事前予約をしましょう。ASCIIロゴ入りの電子メモ、当ててください！
ASCII
ロゴ入り電子メモ
協賛
パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!
TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2026年3月7日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
