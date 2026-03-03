「グラボは高性能なのに画面がカクついて負ける問題」。解決の鍵はモニターだ【紹介製品はすべてプレゼント】

※この記事は、3月7日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

PCゲーミングには最適なモニターが必須

動画鑑賞もウェブサイト閲覧もヌルサクに！

ゲーミングBTO PCに必須のデバイスといえばゲーミングモニター。ハイエンドグラボを用意しても、表示側のモニターのリフレッシュレートが低いと宝の持ち腐れです。高リフレッシュレートのモニターを用意すると、PCを買い替えたりグラボをスペックアップした際にもそのまま流用可能。動画鑑賞やウェブサイト閲覧などの一般用途でも使うモノだからこそ、パネル性能にはこだわりましょう。

モニターサイズはPCデスクのサイズに合わせて選ぶのが鉄則。トレンドは27インチクラスですが、PCデスクが狭い場合は23.8インチクラスがおすすめ。解像度はフルHDから4Kまで多種多様ですが、一瞬の反応が勝敗を分けるFPSゲームなら、フルHD解像度表示でグラボの性能をフルに発揮させましょう。

今回ご紹介するゲーミングモニターは、いずれも高リフレッシュレートのフルHD解像度モデル。ゲーミングモニター入門に最適な2台のモニターを詳しくチェックしていきましょう。

株式会社JAPANNEXT

JN-27V200F

VAパネルを採用するフルHD（1920×1080ドット）解像度の27インチゲーミングモニター。リフレッシュレートは200Hzでコントラスト比は3000：1と、PCゲーミングだけでなく動画鑑賞用にもおすすめ。接続端子はHDMI 2.0 (200Hz)×2、DisplayPort 1.2 (200Hz)×1で、100×100mmのVESAマウントにも対応。複数台のPCやコンソールゲーム機でも活用できます。

アイ・オー・データ機器

GigaCrysta LCD-GD242UDW

リフレッシュレート240HzのADSパネルを搭載する、フルHD（1920×1080ドット）解像度の23.8インチゲーミングモニター。接続端子はHDMI（HDCP 2.3）×2、DisplayPort（HDCP 2.3）×1で、HDMI 2.1規格のVRR機能にも対応。GigaCrystaシリーズでおなじみの便利なリモコンも付属。2W×2のステレオスピーカーも搭載し、トレンドのホワイト系BTO PCとの相性もバッチリです！

豪華ガジェットをゲットできるチャンス

3月7日（土）13時からアキバで運試ししよう！

今回ご紹介したモニターはイベント会場ですべて抽選でプレゼントします！ ステージのじゃんけん大会や巨大ガラポンで当たりますので、ぜひ会場にお越しください。

アスキーは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーに、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」を3月7日（土）に開催します。

前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。記事でご紹介したガジェットは、3月7日（土）開催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」会場ですべてプレゼントします！

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも実施される予定です。

来場記念のノベルティもご用意。入場は予約制で参加は無料です。3月7日は、ぜひとも秋葉原へ！

会場

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

※入場は事前予約制です（参加は無料）。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」はイベント参加の事前予約を受け付けております。詳しくは下記リンク先の案内をご覧ください。

▲「TOKYO Gaming-PC STREET 7」参加申込

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

当日は、会場全体を映す定点カメラによる生中継を予定しております。

※来場した際、定点カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!