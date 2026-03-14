ゲーミングPCの達人を目指すなら、秋葉原に行けばいい。そしてアスキーの「TGS」に参加すればいい。

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」は大盛況で閉幕！

私たちASCIIは先週の3月7日（土）、秋葉原でイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」（TGS7）を開催しました！

メーカーの担当者や専門誌の編集部員に“直接”話を聞け、カタログやネットの情報だけではわからない、リアルな知識やプロの視点に触れられるイベントとして企画されたTOKYO Gaming-PC STREET。早いもので、今回で開催は7回目となりました。イベントは今回も大盛況！ 大勢の皆さんにご来場いただき、またたくさんの“お土産”を持ち帰っていただきました。

この記事では、当日の様子をちょっとだけお見せします！

豪華プレゼントが当たるガラポンがお出迎え！

アスキーのTOKYO Gaming-PC STREETと言えば、エントランスに設置する巨大なガラポンが特徴。出た玉の色によって、豪華なプレゼントが当たるというものです。プレゼントの内容としては、ゲーミングモニターやヘッドセット、スピーカー、メーカーのオリジナルグッズなどなど。端的に言って「プレゼントとしてもらえるなら、めちゃくちゃ嬉しい」ものが毎回揃っています。

会場のLIFORK AKIHABARA IIは、JR秋葉原駅から徒歩ですぐの場所。それもあってか、前回までは過剰に混み過ぎてしまうこともありました。

イベントが盛り上がるのは最高だけど、あまりにも混みすぎると、「メーカーの担当者や編集部のスタッフとの交流や、製品に直接触ることで、楽しみながらBTO PCの疑問を解消し、旬を感じていただく」という、イベントの大事なコンセプトが守れないと判断した私たち。

そこで今回は「原則事前予約制」かつ「時間枠指定」での開催とさせていただきました。「あらかじめ予約が必要」という形式が来場者の皆さんにどう映るか、予約が必要でも来場していただけるか……開催前は正直なところ不安に感じる面もありましたが、無事に多数の予約をいただき、「盛り上がっているけど、展示や会話はゆっくり楽しめる」という、絶妙なバランスに落ち着いたと考えています。

パートナー協賛／協賛のメーカー様によるブースも、いつものように大いに盛り上がりました。こちらの特集から、それぞれのブースの様子を詳しく紹介しているので、ぜひ覗いてみてください。

そして、今回は編集部によるブースもいつもよりパワーアップして、非常に多くの皆さんに楽しんでいただけたと思います。

内容としては、「推しゲーミングデバイス大集合スペシャル」と銘打ち、キーボード、マウス、コントローラー、ヘッドセット、そのほかゲーミング環境を快適にするガジェットなど、編集部が厳選した製品をずらりと並べるというもの。

改めて見ると、（手前味噌にはなりますが）これだけのメーカーの製品が、一箇所に集まっていて、自由に試せる無料イベントというのは、珍しいのではないでしょうか。

少しだけ内部事情をお話しすると、イベント開催前は、編集部のスタッフが、各メーカーさんに掛け合って、イベント用に製品の貸し出しをお願いしたり、その可否をまとめたり、届いた製品を再確認して、効果的な陳列を考えたりなど、地道なタスクをずーっと積み重ねています。

そうした準備を経て、イベント会場でたくさんの製品が並んでいる様子を見ると、そして、皆さんが楽しそうに触ってくださっている様子を見ると「ああ、本当によかった」という気分になりますね。

少し語り過ぎた気がします。TOKYO Gaming-PC STREETといえば、ミニステージとステージ終了時のじゃんけん大会も恒例。

今回は入場規制があった分、従来よりもプレゼントをゲットする確率が高くなった回だと言えるでしょう。いつも、なかなか勝者が決まらなくて何度もじゃんけんが繰り返されますが、今回は比較的早く最後の一人が決まっていたような。

恒例の謎解きイベント「アキバクエストウォーク」も併催しました。参加してくださった皆さん、今回の“謎”はいかがだったでしょうか？ 受付から漏れ聞こえてくるお話を聞いていると、毎回、謎解きイベントのみに参加してくださっている方もいらっしゃる模様。いろいろな楽しみ方ができるのも、「TOKYO Gaming-PC STREET」の魅力ですよね。

今回も、複数のノベルティをご用意しました。こちらは、スタンプラリーに参加し、スタンプ3個以上で引き換えられるという形式をとりました。日常的に使えるアイテムにこだわったので、ぜひ活用していただけると嬉しいです。

さて、そんなわけで、TOKYO Gaming-PC STREET 7はおかげさまで、大盛況で終幕となりました。BTO PCについて知りたければ秋葉原へ行って、そしてアスキーのTOKYO Gaming-PC STREETに参加する。そんな業界の新定番を目指して、私たちはこれからも進んでいくのでした。

当日の会場の様子や、ミニステージは下記のYouTubeでも配信しています！ 今回は参加できなかった方も、ぜひチェック！

イベントの詳細は下記からチェック！

▲イベントのレポート記事などはこちら！

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!