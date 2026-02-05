【参加無料】豪華プレゼントと無料ノベルティあり！ あの超人気イベントがアキバに帰ってくる！ 3月7日「TOKYO Gaming-PC STREET 7」開催!!【イベントのお知らせ】

ゲーミングPCがほしい！ 周辺機器も気になる！ そんな人たちに向けた春のお祭り

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II

2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原Ⅱ 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングPCを実際に触って体験！

恒例の豪華プレゼントも用意しました！

春、到来！ 新生活に合わせて、ゲーミングPCやPCパーツ、周辺機器を新調しようとウズウズしている人も多いのではないでしょうか。

とはいえ、いざ買おうとすると「結局どれを選べば正解？」「このパーツとあのパーツ、何がどう違うのか」と、疑問が次から次へと湧いてきませんか。「大作タイトルを最高設定で遊びたいけど……今のPC、大丈夫？」と不安になっている人もいるはず。

そこで、想像してみてください。メーカーの担当者や、PCを知り尽くした専門誌の編集部員に、“直接”あれこれ聞けるとしたら？ カタログやネット記事だけでは拾えない、リアルな話や裏側トークが飛び出すかもしれません。

……えっ、そんな都合のいい機会、あるの？ と思ったあなた。ありま〜す！

最新のゲーミングPCを実際に触って体験しながら、メーカーの中の人に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！

2025年12月に開催した前回は、雨模様にも関わらず、開場から閉場まで常に会場は満員。過去最高の大盛況で、同時開催した謎解きイベントも好評でした（前回の様子はこちら！）。

そんな前回をさらに超える熱いイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET 7」の開催日が決定しました！ 2026年3月7日（土）です！

このイベント、ただ見るだけじゃありません。メーカーの中の人に直接、「それが聞きたかった！」という直球の質問をぶつけられる場でもあります。

「最新パーツのトレンドを一気に押さえたい」「そろそろPCを買い替えたいけど、今ってどうなの？」そんなモヤモヤも、ここで一気に解消しちゃいましょう。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

※当日は会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

会場ではこんなことをやります！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・PCメーカー展示解説

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

PCメーカー展示解説

気になること、わからないことをメーカーに聞こう！ ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCや周辺機器などを展示。こだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場になっています。

さらに、各ブースにはPCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐します。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをしっかり解説。「ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、各ゲーミングBTO PCメーカーの解説を聞いてくださった方には、巨大ガラガラでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスが。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

なお、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ここでもゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがあります！ すごっ！

謎解きイベント

2025年12月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年3月7日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!

ゲーミングPCの世界、めちゃくちゃ奥が深いですよね。調べれば調べるほど選択肢が増えて、「結局どれが正解なの!?」と迷子になりがち。だからこそ、実際に話して、触って、体験できる場が、とてつもなく大きなヒントになるんです。

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」なら、メーカーの担当者や、編集部員と顔を合わせて直接トークできるのが最大の魅力。これまで「誰に聞けばいいかわからなかった」という疑問も、ここならスッと答えにたどり着けるはずです。

しかも、「ノベルティが気になるから」「正直、プレゼント目当てです！」なんて理由でも全然OK。ゲーマーはもちろん、これからPC自作にチャレンジしてみたい人に向けた、編集部からの“春のプレゼント”だと思ってください。

新しいPCとの出会いがあるだけでなく、知識もレベルアップできるこのイベント。開催日まで、見逃せない情報をどんどん発信していきますので、イベント当日までASCII.jpを要チェックです！