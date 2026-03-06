3月7日土曜日は秋葉原へ行く理由がある。来場特典が無料なのに凄すぎる、抽選でゲーミングモニターも！「TGS7」開催

ゲーミングPCがほしい！ 周辺機器も気になる！ そんな人たちに向けた春のお祭り

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II

2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

私たちASCIIは明日3月7日、メーカーの担当者や専門誌の編集部員に“直接”話を聞け、カタログやネットの情報だけではわからない、リアルな知識やプロの視点に触れられるイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET 7」を開催いたします！（前回の様子はこちら！）。

「ゲーミングPCが欲しいけど、どんなものを買ったらいいかわからない」「予算はどのくらい必要？」などなど、ゲーミングPCにまつわる疑問や不安を、メーカーの中の人に直接投げかけられる場所です！

「最新パーツのトレンドを一気に押さえたい」「そろそろPCを買い替えたいと思っているけど、最新のビデオカードやCPUのスペックがよくわからない」といったモヤモヤも、ここで一気に解消しちゃいましょう。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

この記事では、開催前日に振り返っておきたい情報をギュッとまとめてご紹介！ 参加前にぜひご一読ください！

▲「TOKYO Gaming-PC STREET 7」の詳しい情報はこちら！

※入場の事前予約は予定数に達したため終了しました。ご予約のない方の当日のご参加は、会場の混み具合によってはお待ちいただく、または参加が難しい場合がありますのでご了承下さい。

会場

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

・受付

入場時の受付や、スタンプラリーシートのお渡しはこちらで実施いたします。

・メーカー様説明ブース（サイコム、パソコンショップSEVEN、be quiet!）

BTOパソコンメーカーや周辺機器メーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCやパーツなどを展示。各ブースではメーカーの担当者さんに直接お聞きしたり、ASCII編集部のPC担当者にあれこれ尋ねたりできます。

・“推しゲーミングデバイス大集合スペシャル”

ASCII編集部によるブース。私たちの“推しデバイス”が大集合！ 展示製品の説明やゲーミングガジェットについての質問にお答えします。

・謎解きプレゼント交換所＆アンケート受付

謎解きイベントでのプレゼント交換およびアンケートの受付はこちらになります。

・ミニステージ

1日を通して、さまざまなステージを開催します。ご観覧は無料。ぜひご観覧ください。プレゼントが当たるじゃんけん大会を実施するステージもございます！

会場までのアクセス

※当日、フロア内で場所が変更になる場合があります。

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

当日は、会場全体を映す定点カメラによる生中継も予定しております。

イベント開催中、YouTubeを通じてリアルタイムで配信していますので、惜しくも参加ができないという方も、ぜひチェックしてください！

※来場した際、定点カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

BTO PCメーカー展示解説

ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCや周辺機器などを展示するエリアです。こだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場になっています。

各ブースにはPCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをしっかり解説します！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です。

ミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスです！

ミニステージスケジュール

ガラポンで豪華プレゼント

来場者には、ガラポンでプレゼントゲットのチャンスもありますよ。超豪華なプレゼントがもらえるかも!?

スタンプラリーについて

会場では、スタンプラリーを実施。スタンプラリーに挑戦してくださった方を対象に、会場限定ASCIIオリジナルの「ポーチ」「キーホルダー」を無料でお渡しします！

ポーチは、スタンプラリーで5個のスタンプを溜めると、引き換えることができます。キーホルダーは3個のスタンプで引き替えができます！（事前予約の上、入場PASSを持ってごは、3個のスタンプでガラポンチケットも選択可能です）

ガラポンにチャレンジしたい人は事前予約がおすすめ！ またキーホルダー、ポーチは各時間とも予定配布数が無くなり次第、配布を終了します。確実に入手したい方は、ぜひお早めのブース巡りを！

なお、スタンプラリーの引き換えは、必要なスタンプが集まった時点でいつでも交換が可能です。キーホルダー、ポーチは各時間の配布数が決まっているのでご注意ください。

謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」

2025年12月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施します。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント。

