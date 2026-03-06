3月7日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 7」情報まとめ 第22回
ゲーミングPCがほしい！ 周辺機器も気になる！ そんな人たちに向けた春のお祭り
3月7日土曜日は秋葉原へ行く理由がある。来場特典が無料なのに凄すぎる、抽選でゲーミングモニターも！「TGS7」開催
2026年03月06日 20時00分更新
2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
私たちASCIIは明日3月7日、メーカーの担当者や専門誌の編集部員に“直接”話を聞け、カタログやネットの情報だけではわからない、リアルな知識やプロの視点に触れられるイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET 7」を開催いたします！（前回の様子はこちら！）。
「ゲーミングPCが欲しいけど、どんなものを買ったらいいかわからない」「予算はどのくらい必要？」などなど、ゲーミングPCにまつわる疑問や不安を、メーカーの中の人に直接投げかけられる場所です！
「最新パーツのトレンドを一気に押さえたい」「そろそろPCを買い替えたいと思っているけど、最新のビデオカードやCPUのスペックがよくわからない」といったモヤモヤも、ここで一気に解消しちゃいましょう。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
この記事では、開催前日に振り返っておきたい情報をギュッとまとめてご紹介！ 参加前にぜひご一読ください！
※入場の事前予約は予定数に達したため終了しました。ご予約のない方の当日のご参加は、会場の混み具合によってはお待ちいただく、または参加が難しい場合がありますのでご了承下さい。
目次（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）
・会場
・会場までのアクセス
・イベントストリーミング
・BTO PCメーカー展示解説
・ミニステージ
・ミニステージスケジュール
・ガラポンで豪華プレゼント
・スタンプラリーについて
・謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」
会場
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
・受付
入場時の受付や、スタンプラリーシートのお渡しはこちらで実施いたします。
・メーカー様説明ブース（サイコム、パソコンショップSEVEN、be quiet!）
BTOパソコンメーカーや周辺機器メーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCやパーツなどを展示。各ブースではメーカーの担当者さんに直接お聞きしたり、ASCII編集部のPC担当者にあれこれ尋ねたりできます。
・“推しゲーミングデバイス大集合スペシャル”
ASCII編集部によるブース。私たちの“推しデバイス”が大集合！ 展示製品の説明やゲーミングガジェットについての質問にお答えします。
・謎解きプレゼント交換所＆アンケート受付
謎解きイベントでのプレゼント交換およびアンケートの受付はこちらになります。
・ミニステージ
1日を通して、さまざまなステージを開催します。ご観覧は無料。ぜひご観覧ください。プレゼントが当たるじゃんけん大会を実施するステージもございます！
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントストリーミング
当日は、会場全体を映す定点カメラによる生中継も予定しております。
イベント開催中、YouTubeを通じてリアルタイムで配信していますので、惜しくも参加ができないという方も、ぜひチェックしてください！
※来場した際、定点カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。
BTO PCメーカー展示解説
ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCや周辺機器などを展示するエリアです。こだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場になっています。
各ブースにはPCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをしっかり解説します！
ミニステージ
イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です。
ミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスです！
ミニステージスケジュール
ガラポンで豪華プレゼント
来場者には、ガラポンでプレゼントゲットのチャンスもありますよ。超豪華なプレゼントがもらえるかも!?
スタンプラリーについて
会場では、スタンプラリーを実施。スタンプラリーに挑戦してくださった方を対象に、会場限定ASCIIオリジナルの「ポーチ」「キーホルダー」を無料でお渡しします！
ポーチは、スタンプラリーで5個のスタンプを溜めると、引き換えることができます。キーホルダーは3個のスタンプで引き替えができます！（事前予約の上、入場PASSを持ってごは、3個のスタンプでガラポンチケットも選択可能です）
ガラポンにチャレンジしたい人は事前予約がおすすめ！ またキーホルダー、ポーチは各時間とも予定配布数が無くなり次第、配布を終了します。確実に入手したい方は、ぜひお早めのブース巡りを！
なお、スタンプラリーの引き換えは、必要なスタンプが集まった時点でいつでも交換が可能です。キーホルダー、ポーチは各時間の配布数が決まっているのでご注意ください。
謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」
2025年12月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施します。
秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント。
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
協賛
パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!
TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2026年3月7日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
