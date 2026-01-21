ミスド×ゴディバ「トリオハート」ひとつ600円超の特別商品

ミスタードーナツではネットオーダー予約注文限定商品として、チョコレートブランド「GODIVA（ゴディバ）」と共同開発した「トリオハート ショコラ＆プラリネ」（669円）を2月4日から期間限定で発売する。

ミスド×ゴディバからプレミアムな新作

ミスタードーナツは現在、ゴディバと共同開発した「Mister Donut×GODIVA」シリーズを展開中。今回はミスタードーナツの55周年記念商品として、予約限定の特別商品となる。

「トリオハート ショコラ＆プラリネ」は一つ一つの仕上げやトッピングなど、細部までミスタードーナツとゴディバのこだわりが積み重ねられた、今だけの特別な一品。

トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地に、プラリネホイップ、ガナッシュクリーム、ガナッシュホイップを重ねた。



また、ココアパウダー、ストロベリーチョコとストロベリーシュガー、チョコレートで仕上げた3種のかわいらしいハートチュロは、そのままでもディップしながらでも、様々な食べ方を楽しむことができる。

ネット予約限定で購入可能

商品はミスドネットオーダー予約注文限定。受取日前日までの予約で購入できる。予約開始は1月22日からで、商品の受け取りは2月4日から可能。

ご褒美DAYに

見た目も味わいも特別な一品。（値段も……）“甘やかしていい日”のご褒美として自分に購入したい！



商品は受け取り当日の注文はできないため、必ず前日までに予約をしておこう！

（※文中の価格はすべて税込）