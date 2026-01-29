マクドナルド初！N.Y. バーガーズの「ダブル肉厚」が夜マックに登場

マクドナルドは「行った気になる！N.Y. バーガーズ」キャンペーンを2月4日からスタートし、ニューヨークをイメージしたバーガーシリーズ5種を発売します。
「N.Y. バーガーズ」が今年は5種に
夜マックの「ダブル」が初登場
「行った気になる！N.Y. バーガーズ」は、見た目にもスタイリッシュなニューヨークをイメージしたバーガーシリーズです。2022年、2023年、2025年に続き、今回で4度目の開催。
レギュラーの時間帯に登場する「肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」「ジューシーチキン ホット＆ペッパー」「タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル」の3種はいずれも、ポピーシードをまぶした特製の四角いバンズを使用。食べ応えある仕上がりも特徴としています。
今年は、N.Y. バーガーズとしては初となる夜マック限定商品も発売。朝マック限定商品を含む全5種が登場します。
＜N.Y. バーガーズ 全5種＞
▲N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー
単品560円～／セット860円～
厚みのある100％ビーフパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリング、スイートレモンソース、レタスを合わせ、特製の四角いバンズでサンド。ソテーしたビーフとオニオンの旨みを生かした粒マスタード入りのビーフフィリングと、マイルドなスイートレモンソースの組み合わせを特徴としています。
▲N.Y. ジューシーチキン ホット＆ペッパー
単品490円～／セット790円～
スパイスで味付けした一枚肉のチキンパティを使用。チリやガーリックなどのスパイスとペッパーを効かせたザクザク食感の衣が特徴で、レタスとスイートレモンソースを合わせ、特製の四角いバンズでサンド。ホットチキンをイメージした味わいに仕上げたそうです。
▲N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル
単品490円～／セット790円～
ザクザク食感のえびカツに、ガーリック＆バジルタルタルソース、レタス、ホワイトチェダーチーズを組み合わせ、特製の四角いバンズでサンド。ガーリックの風味とバジルの香りがえびカツやチーズの味わいを引き立てる仕上がりといいます。
▲N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン（朝マック）
単品400円～／セット600円～／コンビ460円～
風味豊かなソーセージパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソース、レタスを合わせ、イングリッシュマフィンでサンド。ビーフとオニオンの旨みを生かしたビーフフィリングが特徴。開店～午前10時30分までの朝マック限定です。
▲N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー（夜マック）
単品790円～／セット1090円～
「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」のビーフパティを2枚にした商品。ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソース、レタスを合わせ、特製の四角いバンズでサンド。17時以降に提供される夜マック限定のボリューム感満点の商品です。
2月4日から3月上旬までの販売予定です。いずれも、パワフルなボリューム感や味わいが魅力的で、ニューヨークに「行った気になる！」はず。発売をお楽しみに！
※記事中の価格は税込み
※店舗によって価格が異なる