これは優勝！すき家「デミグラスチーズ牛丼」おんたまのせてトロうま～！

すき家は2月5日9時より、「デミグラスチーズ牛丼」を期間限定で発売します。
冬にぴったり！「デミグラスチーズ牛丼」
牛丼チェーンすき家に、寒い時期にぴったりな濃厚な味わいとして、「デミグラスチーズ牛丼」が登場します。
▲デミグラスチーズ牛丼
ミニ600円、並盛660円、中盛860円、大盛860円、特盛1060円、メガ1240円
牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを加えてアレンジ。
デミグラスソースは香味野菜や赤ワインなどを合わせ、時間をかけて煮込んでいます。チーズはレッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種を使用。
牛肉の旨みと、デミグラスソースやチーズのコクが絶妙に調和した、至福の味わいを楽しめるんだとか。
▲おんたまデミグラスチーズ牛丼
ミニ710円、並盛770円、中盛970円、大盛970円、特盛1170円、メガ1350円
「デミグラスチーズ牛丼」におんたまをトッピングおんたまをトッピングした商品です。デミグラスソースとチーズに、おんたまのコクが加わることで、味わいに変化を持たせています。
濃厚×チーズ×たまごで優勝できそう！
牛丼にデミグラスソースとチーズを合わせた、ちょっとリッチな期間限定メニューが登場します。
濃厚な味わいと、チーズのコク、さらにおんたまトッピングを加えれば、とろけるコクうまで優勝できそうなそそる牛丼です。
ミニからメガまでサイズも用意されています。普段のすき家とは異なる一杯を試してみては？
※価格は税込み表記です。