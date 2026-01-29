このページの本文へ

2月5日発売

これは優勝！すき家「デミグラスチーズ牛丼」おんたまのせてトロうま～！

2026年01月29日 17時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　すき家は2月5日9時より、「デミグラスチーズ牛丼」を期間限定で発売します。

冬にぴったり！「デミグラスチーズ牛丼」

　牛丼チェーンすき家に、寒い時期にぴったりな濃厚な味わいとして、「デミグラスチーズ牛丼」が登場します。

▲デミグラスチーズ牛丼
ミニ600円、並盛660円、中盛860円、大盛860円、特盛1060円、メガ1240円

　牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを加えてアレンジ。

　デミグラスソースは香味野菜や赤ワインなどを合わせ、時間をかけて煮込んでいます。チーズはレッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種を使用。

　牛肉の旨みと、デミグラスソースやチーズのコクが絶妙に調和した、至福の味わいを楽しめるんだとか。

▲おんたまデミグラスチーズ牛丼
ミニ710円、並盛770円、中盛970円、大盛970円、特盛1170円、メガ1350円

　「デミグラスチーズ牛丼」におんたまをトッピングおんたまをトッピングした商品です。デミグラスソースとチーズに、おんたまのコクが加わることで、味わいに変化を持たせています。

濃厚×チーズ×たまごで優勝できそう！

　牛丼にデミグラスソースとチーズを合わせた、ちょっとリッチな期間限定メニューが登場します。

　濃厚な味わいと、チーズのコク、さらにおんたまトッピングを加えれば、とろけるコクうまで優勝できそうなそそる牛丼です。

　ミニからメガまでサイズも用意されています。普段のすき家とは異なる一杯を試してみては？

※価格は税込み表記です。

