これは優勝！すき家「デミグラスチーズ牛丼」おんたまのせてトロうま～！

すき家は2月5日9時より、「デミグラスチーズ牛丼」を期間限定で発売します。

冬にぴったり！「デミグラスチーズ牛丼」

牛丼チェーンすき家に、寒い時期にぴったりな濃厚な味わいとして、「デミグラスチーズ牛丼」が登場します。

▲デミグラスチーズ牛丼

ミニ600円、並盛660円、中盛860円、大盛860円、特盛1060円、メガ1240円

牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを加えてアレンジ。



デミグラスソースは香味野菜や赤ワインなどを合わせ、時間をかけて煮込んでいます。チーズはレッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種を使用。



牛肉の旨みと、デミグラスソースやチーズのコクが絶妙に調和した、至福の味わいを楽しめるんだとか。

▲おんたまデミグラスチーズ牛丼

ミニ710円、並盛770円、中盛970円、大盛970円、特盛1170円、メガ1350円

「デミグラスチーズ牛丼」におんたまをトッピングおんたまをトッピングした商品です。デミグラスソースとチーズに、おんたまのコクが加わることで、味わいに変化を持たせています。

濃厚×チーズ×たまごで優勝できそう！

牛丼にデミグラスソースとチーズを合わせた、ちょっとリッチな期間限定メニューが登場します。



濃厚な味わいと、チーズのコク、さらにおんたまトッピングを加えれば、とろけるコクうまで優勝できそうなそそる牛丼です。



ミニからメガまでサイズも用意されています。普段のすき家とは異なる一杯を試してみては？

※価格は税込み表記です。