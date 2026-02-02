国産牛「食べ放題」2178円！ 50品以上を好きなだけ！店舗拡大

コロワイドグループのアトムが運営する「カルビ大将」と「がんこ亭」は2月2日より、愛知県・岐阜県・三重県の計25店舗で、提供メニューをリニューアルし、新しく2178円の「国産牛コース」を追加します。

2000円台の国産牛食べ放題がエリア拡大！

「カルビ大将」と「がんこ亭」は東海を中心に展開する焼肉チェーン。

2178円の「国産牛コース」では、「国産牛カルビ」や「国産牛モモ」などの焼肉メニューをはじめ、「ポテトフライ」や「鶏竜田揚げ」、7種の子ども向けメニュー、ソフトクリームバーなど50品以上を利用できます。その他、120品以上を利用できる「大将コース」など3つのコースを用意。

小学生以下は半額、幼児は無料、60歳以上は550円引きとなっており、ファミリーでお得に食べ放題を楽しめるといいます。

対象店舗は、愛知県・岐阜県・三重県のカルビ大将24店舗と、がんこ亭恵那店の計25店舗です。一部店舗では11月18日から先行実施されており、高山店では実施されません。

■コース概要

食べ放題3コース：

（1）国産牛コース 50品以上 2178円

（2）大将コース 120品以上 4378円

（3）牛タン・黒毛和牛コース 140品以上 6578円

開始日：2月2日

対象店舗：

・カルビ大将 植田店、本地ヶ原店、高横須賀店、安城店、

イオンモール熱田店、清須店、稲沢中央道店、半田店、高蔵寺店、蒲郡店、

中川戸田店、豊田朝日町店、豊川国府店、滝ノ水店、大府店、江南店、長久手店、

阿久比店、高富店、瑞浪店、恵那店、可児店、桑名店、名張店

・がんこ亭 恵那店

※カルビ大将 豊田朝日町店、長久手店、江南店では2025年11月18日より実施中

※カルビ大将 高山店では実施しません

カルビ大将とがんこ亭が東海3県で食べ放題を刷新

2178円の「国産牛コース」は、昨年11月に愛知県の一部店舗で先行導入され、好評をうけて東海3県へと対象エリアを広げる運びです。



国産牛を含む焼肉食べ放題が、2000円台という価格で楽しめる選択肢が広がりました。エリア拡大により、これまで利用できなかった人にとっても足を運びやすくなりそうです。

家族やグループでの食事先として、価格と内容のバランスを重視したいときに、利用してみては？

※価格は税込み表記です。