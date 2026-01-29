なか卯「天然ブリ」の海鮮丼！2倍量の「特盛」も！ブリをかっこめる

なか卯は2月4日11時より、期間限定で「天然漬けブリ丼」を販売します。

なか卯の海鮮丼に「天然ブリ丼」

丼チェーン、なか卯では海鮮丼メニューもたびたび登場します。



今回登場する「天然漬けブリ丼」は、国産の天然ブリをなか卯の特製ダレに漬け込み、ごはんの上に盛り付けた一杯です。

▲天然漬けブリ丼 ごはん小盛890円、並盛920円、ごはん大盛1010円、特盛1520円

特製ダレには鰹や昆布の出汁と醤油を使用しており、ブリの旨みを引き出す構成としています。漬け込むことで、身の食感となめらかな舌触りが楽しめるように仕上がったとか。

ごはんの量に合わせて小盛、並盛、大盛から選べるほか、大盛のごはんに並盛の2倍の量の漬けブリを盛り付けた“特盛”も用意されます。

持ち帰りにも対応。全国445店舗で販売を予定されています。なお、一部店舗では価格が異なります。

今シーズンぶりは食べた？

冬に脂の乗る国産の天然ブリを使った漬け丼がなか卯に登場します。並盛の2倍の量の漬けブリを盛り付けた“特盛”も用意されている点がうれしいですね。

今シーズン、一部地域ではブリが不漁と報道されていて、心なしかスーパーに並ぶブリも例年より少ない印象です。



そんな中、ブリを主役に楽しめる海鮮丼に心躍る人もいるのではないでしょうか！ 期間限定なので、気になる人は早めにお店に足を運びましょう。

※価格は税込み表記です。