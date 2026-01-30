このページの本文へ

ロッテリアで2月4日発売

ステーキ感たっぷり！「フィリーチーズステーキバーガー」が4種類で復活

2026年01月30日 17時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ロッテリアは2月4日より、期間限定で「フィリーチーズステーキバーガー」を含む新商品4品を販売します。

「フィリーチーズステーキバーガー」が復活！

　アメリカ・フィラデルフィア発祥のサンドイッチ「フィリーチーズステーキ」の味わいを、ハンバーガーとして手軽に楽しめる商品で、昨年に続く再登場となります。

▲フィリーチーズステーキバーガー　620円

　ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味を付けて鉄板で焼き上げた牛カルビ肉とオニオンを重ね、レッドチェダーチーズソースとオリジナルBBQソースを合わせています。バンズはふんわりともっちりした食感が特長とされています。

▲べジ フィリーチーズステーキバーガー　680円

　「フィリーチーズステーキバーガー」にトマトとレタスを加えた商品です。トマトの酸味とレタスの食感を組み合わせることで、チーズや牛カルビ肉とのバランスを意識した構成といいます。

▲スパイシー フィリーチーズステーキバーガー　680円

　「フィリーチーズステーキバーガー」にハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせた一品です。チーズのまろやかさに、スパイシーな風味をアクセントに加えた仕立てとされています。

▲ダブル フィリーチーズステーキバーガー　990円

　「フィリーチーズステーキバーガー」のハンバーグパティや牛カルビ肉、レッドチェダーチーズソースなどを約2倍に増量した商品です。フィリーチーズステーキの濃厚な旨味をよりしっかり味わえる内容といいます。

　これらの商品は一部店舗を除く76店舗で取り扱われ、2月下旬までの販売予定です。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

牛カルビとチーズを重ねた定番が帰ってきた！

　毎年この時期になると登場するフィリーチーズステーキバーガーですが、今回は野菜やスパイシー、ボリューム増といったバリエーションが増え、選ぶ楽しさも広がっています。

　寒い季節に、チーズと牛肉を組み合わせたメニューが並ぶのは、自然と気分が上がりそう！　期間限定での販売となるので、お見逃しなく！

※価格は税込み表記です。

