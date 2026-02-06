キタコレ！セブンの「肉まん」20円安く。5日間限定、全品が対象

セブン‐イレブンは2月7日～11日の5日間、全国の店舗で中華まん全品を対象とした20円引きセールを実施します。

期間中は、各商品がセブン‐イレブン標準価格から一律税抜20円（税込21円）引きとなります。肉まんやピザまんといった定番商品に加え、地域限定商品も対象です。

2月7日～11日 セブンの肉まんが割引！

▲ふんわり×ごろっと 肉まん 通常168円→146円

販売エリア：全国

▲もちふわ×とろ～り ピザまん 通常170円→149円

販売エリア：全国

▲ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん 通常160円→139円

販売エリア：近畿エリアを除く全国

▲もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん 通常140円→118円

販売エリア：近畿

▲もちもち×ずっしり 大入り豚まん 通常250円→228円

販売エリア：近畿エリアを除く全国

▲もっちり×ジューシー 特製豚まん 通常210円→189円

販売エリア：近畿

やったね！

寒い日には肉まん食べよう

本企画は1月にも開催され、好評につき2月にも実施されるものです。



寒い季節が続く中で、中華まんを手に取る機会が増えている人も多いのではないでしょうか。

今回のセールは、定番から地域限定商品まで対象になるので、気になっていた商品をこの機会に試してみては？

※価格は税込み表記です。