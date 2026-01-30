500円の「らーめん餃子セット」も！幸楽苑、3日間限定ご当地ラーメンがワンコイン

幸楽苑は2月2日～4日の3日間限定で、「郡山ブラックフェア」を開催し、「郡山ブラック」と、「郡山ブラック素らーめん餃子セット」の2品を、いずれも500円で提供します。

3日間限定「郡山ブラック」2品が500円

ラーメンチェーン「幸楽苑」の本社は福島県郡山市にあります。「郡山ブラック」は郡山のご当地ラーメンで、幸楽苑ではこれまでも期間限定でたびたび発売してきました。今回は、2026年に入って初の登場となります。

▲郡山ブラック 500円

「郡山ブラック」は、濃口しょうゆやたまり醤油などを使用した、漆黒のスープが印象的な醤油ラーメン。見た目のインパクトとは対照的に、まろやかな味わいを特徴としています。



幸楽苑では、熟成させたたまり醤油を使用。見た目の印象とは異なり、煮干し、鰹、昆布の和風出汁を効かせることで、あっさりとしながらも旨みとコクを感じられる味わいに仕上げたといいます。

▲郡山ブラック素らーめん餃子セット 500円



「郡山ブラック素らーめん」と餃子のセットも登場します。

漆黒スープのご当地らーめんを500円で！

郡山ブラックは、代を超えて受け継がれてきた“郡山の味”として、文化庁が選定する「100年フード」に、令和5年に認定されています。



漆黒の見た目のインパクトと、だしの旨みを生かした味わいの対比は、このラーメンならでは。500円という手頃な価格もうれしいですね。

期間限定の開催となるので、普段とは少し違う一杯を楽しみたい人はチェックしてくさだい。

※価格は税込み表記です。