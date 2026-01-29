チーズ好き集合！ケンタのチーズだくだくバーガー、今年は“モッツァ”も新登場

ケンタッキーフライドチキン（KFC）は2月4日より、全国の店舗で冬の定番シリーズ「チーズにおぼれる」から、「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を数量限定で発売します。

冬の定番「チーズにおぼれる」シリーズに

モッツァレラチーズの新商品が登場！

「チーズにおぼれる」シリーズは、チーズソースをふんだんに使用したバーガーで、KFCでは史上最重量かつ最濃厚と位置付けています。重量は昨年販売時と同等です。

今年は、従来から展開しているチェダーチーズに加え、モッツァレラチーズを使用した新商品が加わります。さらに、今年も「チーズにおぼれるツイスター」が数量限定で登場します。

それぞれセット（ポテトS、ドリンクM）と「よくばりセット」（オリジナルチキン、ポテトS、ドリンクM）もラインアップします。

▲チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー） 540円

セット 950円、よくばりセット 1250円

シリーズ初期から提供しているチェダーチーズのバーガーは、名称を「チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）」に変更して登場します。

チキンフィレにチェダーチーズソースを組み合わせ、重量感とチーズのコクを存分に味わえる“背徳グルメ”に仕上げたというメニューです。

▲チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ） 540円

セット 950円、よくばりセット 1250円

新たに加わる「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」は、モッツァレラチーズを主役に、バジルチーズソースを組み合わせています。

濃厚さはそのままに、なめらかな口当たりとバジルの香りを後味に感じられるといいます。

▲チーズにおぼれるツイスター 430円

セット 840円、よくばりセット 1140円

カーネルクリスピーに合わせてチーズの量とバランスを調整し、片手で食べやすい仕様にしています。

いずれの商品も数量限定で、なくなり次第販売を終了します。

チーズだくだくに楽しめる！

毎年この時期に登場する「チーズにおぼれる」シリーズに、今年はモッツァレラチーズを使った新商品が加わります。チェダーとモッツァレラで方向性の異なる味わいになっており、どちらも濃厚なチーズを存分に味わえるということでチーズ好き歓喜！

ボリューム感を重視したい人も、ツイスターで手軽に楽しみたい人も、それぞれ選びやすいラインアップ。冬限定の商品として、気になる人はチェックしてみては？



だくだくチーズとチキンの最高の相性を楽しみたい！

※価格は税込み表記です。