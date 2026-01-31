最高じゃん！松屋の「キムチチゲ」がとんかつとタッグ　松のやに新登場

松屋フーズのとんかつ業態「松のや」では2月4日15時より、新商品「鶏豆腐キムチチゲ ロースかつ定食」を発売します。

松屋の人気メニューが「松のや」に降臨

本メニューは牛めしの「松屋」で冬季に支持を集めてきた「キムチチゲ」を、松のやの定食メニューとして初めて展開するものです。

▲鶏豆腐キムチチゲ ロースかつ定食 990円

海鮮だしをベースにしたキムチチゲに、鶏肉、豆腐、青ねぎを組み合わせた鶏豆腐キムチチゲを、ロースかつと一緒に提供する定食メニューです。

生玉子を絡めることで、辛さを包み込む優しい味わいに変化するといいます。なお、みそ汁は付きません。

さらに、リブロースかつとのセット「鶏豆腐キムチチゲ 超厚切りリブロースかつ定食」、カキフライ・アジフライとのセット「鶏豆腐キムチチゲ 海鮮定食」、単品「鶏豆腐キムチチゲ」も用意されます。

一部店舗では2月11日15時より販売開始します。松屋・松のや併設店およびPA店舗では取り扱いがありません。

ボリュームたっぷり！これはうれしい

松屋で人気のキムチチゲを、とんかつ専門店ならではの組み合わせで味わうメニューが登場します。小躍りするファンもいることでしょう。

揚げ物と具材たっぷりのチゲを同時に味わて、間違いなくボリューミー。しっかり食べたいときに選びたくなる内容となっています。期間限定なので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。