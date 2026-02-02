ローソン「盛りすぎ」2週目！ 大盛“チーズケーキ”や肉増量の“ポーク玉子”も

ローソンで増量商品を発売中です！



ローソンでは、好評の「盛りすぎチャレンジ」を1月27日より4週にわたって開催中です。



「盛りすぎチャレンジ」は、価格据え置きで具材や重量などを増量した商品を展開するフェア。2023年2月の初開催以降、たびたび実施され、その都度話題を集めてきました。2025年6月・11月には、ローソン50周年に合わせて“50％増量”企画を実施。

今回も「盛りすぎチャレンジ」は、過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり・調理パン・調理麺・店内調理弁当・デザートといった計35品を価格据え置きで約50％増量して順次発売中です。



本記事では、第2週目となる2月3日（※一部商品は2日）発売の商品を紹介します。

ローソン「盛りすぎチャレンジ」

２週目（2月2日～）発売の商品をチェック！

【2月2日（月）発売】

▲盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ（319円）

従来品と比較して、総重量を約50%増量。北海道産チーズを使用した濃厚で後味すっきりなふわふわチーズと、オーストラリア産クリームチーズ2種を使用した2層仕立て。

※2月2日（月）夕方頃発売

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲盛りすぎ！塩焼そば（538円）

従来品の「大盛塩焼そば」と比較して、麺重量を約50%増量。あっさりとした旨みが楽しめる塩焼そば。

※増量比較対象は1月13日発売商品

※ナチュラルローソンでの販売はない

【2月3日（火）発売】

▲盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド（365円）

従来品の「照焼チキンたまごサンド」と比較して、照焼チキンを約50%増量し、3層仕立てにしたサンドイッチ。肉感のあるしっとりチキンとたまごサラダをサンドし、コクと甘みのあるソースを合わせた。

▲盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキン マヨネーズ）（322円）

従来品の「具！おにぎり ポーク玉子（シーチキン マヨネーズ）」と比較して、ポークランチョンを50%以上増量。塩味を効かせたポークランチョンと甘さ控えめの玉子焼、シーチキン マヨネーズをサンドしたおにぎり。

※沖縄での販売はない。沖縄では「盛りすぎ！ポーク玉子（シーチキン マヨネーズ）」を販売

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲盛りすぎ！厚切りロースカツサンド（495円）

従来品の「三元豚の厚切りロースカツサンド」と比較して、カツサンドの個数を約50%増量し、3個入りにした。厚切りロースとんかつに、野菜と果実で仕上げたフルーティーな甘さとすっきりした後味が特長の特製ソースを合わせた。

※沖縄では仕様・価格が異なる

※店内調理サービス「まちかど厨房」導入店舗にて発売

▲飲む杏仁豆腐（甘すぎ）（218円）

従来品の「飲む杏仁豆腐」と比較して、総重量を約50%増量。砂糖を通常品の2倍使用し、甘さの限界に挑戦した一杯。

※増量比較対象は1月6日発売商品

▲クラフトレモネード（酸っぱすぎ）（218円）

従来品の「CRAFT LEMONADE」と比較して、総重量を約50%増量。レモン果汁を通常品の3倍使用し、丸絞り果汁とスライスレモンを加えた、目が覚めるような酸味が特長の一杯。

※増量比較対象は2025年12月23日発売商品

▲ペヤング 激辛やきそば 50%以上増量（辛すぎ）（231円）

従来品の「ペヤング 激辛やきそば」と比較して、麺重量を50%以上増量。追いがけソース付きで、好みの辛さに調整できる。

※ナチュラルローソンでの販売はない

※辛味が苦手な人や子どもの喫食には注意

▲ローソンオリジナル ミニアスパラガス 50％増量 107g（118円）

従来品の「ミニアスパラガス 71g」と比較して、総重量を約50%増量。黒ごまが香ばしい、塩味の効いたカリッと食感のビスケット。

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲ローソンオリジナル ザク！サク！クランチチョコ 50％増量 81g（198円）

従来品の「ザク！サク！クランチチョコ 54g」と比較して、総重量を約50%増量。2種のクラッシュビスケットとチョコが織りなすザクサク食感が特長。

※ナチュラルローソンでの販売はない

カップ麺やお菓子も「増量」しているのでチェック！

スイーツ「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」や、おにぎり系の「盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子」など話題になること間違いなしの商品が登場します。



個人的には、「ペヤング 激辛やきそば」「ローソンオリジナル ミニアスパラガス」なども注目しています。価格が変わらず50％増。しかも、長くストックできる商品なので、この機会に買っておいて損はありません。



「盛りすぎチャレンジ」はまだ続いていくので、ローソンを訪れた際は目を皿のようにして「盛りすぎ」商品をチェックしてみましょうね！



関連記事：ローソン50％増量「盛りすぎ」が今年も！計35品がボリュームアップ発売

※記事中の価格は税込み