家庭用に移植されていないセガのアーケードゲームを楽しめるのも注目！

セガから2026年2月12日に発売される「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］。

本作のPS5版をひと足早くプレイする機会を得たので、その体験レポートをお届けしよう。

■「龍が如く３」のリメイク作と、完全新作エピソードが楽しめる！

本作は、2009年にPS3で発売された『龍が如く３』（以下、３）を、「極クオリティ」でリメイクしたタイトル。

『龍が如く 極３』（以下、極３）では、グラフィックのクオリティの向上はもちろん、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み向けのプレイスポットを強化するなど、さまざまな要素が進化している。

また、完全新規となる『龍が如く３外伝 Dark Ties』（以下、３外伝）も収録。こちらは『３』の主人公である桐生一馬の強敵、峯義孝を主人公に、彼が極道に身を投じるに至ったドラマを楽しめる。

筆者は、今回が『３』は初プレイ。なので、ストーリーの流れなど細かいことはわからなかったが、『極３』と『３外伝』のイベントシーンをいくつか見ることができた。

『極３』には、俳優の香川照之さんや笠松将さんが新キャストとして参加。キャラクターの見た目も、演者そっくりに変更されている。

ほかにも、峯の兄貴分となる神田強役に宮迫博之さん、武闘派極道の碇新平役に松田賢二さんと豪華キャストが出演。確かな演技で、物語を盛り上げる。

『極３』では、沖縄と東京を舞台に、沖縄のリゾート開発を巡る陰謀に一馬が巻き込まれ、『３外伝』では、神室町（東京）を舞台に、峯が神田とともに極道として成り上がっていく様が描かれる模様。

メーカーの広報さん曰く、どちらからもゲームを始められるとのことなので、気になる方から楽しめるのも良い感じ。ちなみに、『３外伝』は、時系列的には『３』より前の話になるとのこと。

■神室町と琉球街、2つのオープンフィールドを探索！

「龍が如く」シリーズと言えば、現実さながらの作り込まれた街を探索できるのが特徴。『極３』では、東京の神室町と沖縄の琉球街、2つの繁華街が舞台となる。

ゲームではメインストーリーのほか、サブストーリー、プレイスポットとさまざまな要素を用意。ゲームをじっくり遊びたい人にもぴったりの内容になっている。

街中での移動は、徒歩や走りなど。タクシーを使ってのファストトラベル（お金がかかる）ができるし、OKAサーファー（電動キックボード的な乗り物）やバイクなどもある模様。街中での移動でとくに不便を感じることはなかった。

また、ミニマップや全体マップ上でメインストーリーやサブストーリーの発生ポイントがわかるようになっているので、迷うこともないだろう。