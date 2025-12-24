セガは12月24日、「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、ソフトを予約すると入手できる予約特典の紹介映像を公開。

ゲームの発売日は、2026年2月12日。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円、ダウンロード専売のデラックス・エディションが1万1440円となる。

予約特典は、『龍が如く 極３』のチームバトルコンテンツ「ツッパリの龍」のメンバーに春日一番が追加される「ツッパリメンバー 春日一番」。

本特典はパッケージ版は早期購入特典として、ダウンロード版は2026年2月11日23時59分までに予約購入した場合に付属するので、お見逃しなく。

※パッケージ版はご予約時に各店舗にて特典の有無をご確認ください。デジタル版は2025年2月11日23時59分までに予約購入いただいた場合、本特典が付属いたします。

※「ツッパリメンバー 春日一番」は『龍が如く 極３』の「ツッパリの龍」のストーリーを進めることで受け取ることができます。

※「ツッパリメンバー 春日一番」は鍛錬目録などの達成目標項目のカウント対象外となりますのでご注意ください。

▼予約特典「ツッパリメンバー 春日一番」紹介映像

https://youtu.be/1DzpNYld7ok

■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』ゲームトレーラー公開中！

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の新コンテンツを紹介するトレーラーを公開中。『龍が如く 極３』からは「アサガオライフ」に「最強列伝 ツッパリの龍」、バトルスタイルの紹介を、『龍が如く３外伝 Dark Ties』からは「神田カリスマプロジェクト」や地下ファイトクラブ「ヘルズ・アリーナ」、バトルスタイルの紹介を、映像でより詳しく確認できる。ぜひとも、こちらもチェックしよう。

▼『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』 ゲームトレーラー

https://youtu.be/3V7Weit7kTU

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月12日予定

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

※XSX|S／Steam版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO：D（17歳以上対象）

©SEGA

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。