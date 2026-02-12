オリジナルデザインQUOカードPay1万円分が当たるキャンペーンも実施！
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』本日発売！2人の男の熱い物語を体験しよう
セガは2月12日、「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］を発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円、ダウンロード専売のデラックス・エディションが1万1440円だ。
また、ゲームをより深く楽しむためのダウンロードコンテンツ（DLC）も本日より配信中。詳しくは公式サイトや各デジタルストアを確認してほしい。
▼ゲームトレーラー
本作は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと制作され、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』、この2作品が1本に収録されたタイトル。
『龍が如く 極３』は、2009年に発売された『龍が如く３』を「極クオリティ」で鮮やかに蘇らせたタイトルだ。数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれる。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化している。
そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトル。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いている。『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本で楽しむことが可能だ。
なお、ASCII.jpでは本作の先行プレイレポートを掲載している。購入の参考として、こちらもチェックしてみてはいかがだろうか。
■オリジナルデザインQUOカードPayが当たるキャンペーン実施中！
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の発売を記念して、オリジナルデザインQUOカードPay1万円分が当たるキャンペーンを実施中。実施期間は、2026年2月18日まで。ぜひ参加してみよう。
開催期間：2026年2月18日23時59分まで
プレゼント内容：『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』オリジナルデザインQUOカードPay1万円分×20名
応募方法：
その1：龍が如くスタジオ 公式X（@ryugagotoku）をフォロー
その2：キャンペーン対象ポストをリポストする
■「龍が如く Powered by 日本統一」が配信中
実写ドラマ「龍が如く Powered by 日本統一」が、Amazon Prime Videoにて配信中。映像を手掛けるのは日本の極道社会を描く大人気映像作品「日本統一」の制作チームで、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』へとつながる物語を描いている。
主要キャストには、「日本統一」で主演・総合プロデュースを務める本宮泰風さん（桐生一馬 役）、本宮さんとともに主役を務める山口祥行さん（真島吾朗 役）をはじめ、中谷一博さん（錦山彰 役）、松田賢二さん（伊達真 役）が出演。こちらもお見逃しなく。
【ゲーム情報】
タイトル：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2026年2月12日）
価格：
通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）
デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）
※XSX|S／Steam版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。
CERO：D（17歳以上対象）
©SEGA
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。