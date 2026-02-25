【え？やっす】「龍が如く８外伝」70％オフ2079円 セガ“3月オススメセール”開催
セガは2月25日、ダウンロードタイトルをお買い得に提供する「セガ 3月オススメセール」を開催した。期間は3月11日までとなる。
今回のセールでは、「龍が如く」シリーズでも人気の「真島吾朗」が主人公のスピンオフ作品「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」が2079円（70％オフ）と大変お安くなっている。ちょっと前まで50％オフくらいだった気がするので、本当に安い。
そのほか、新作忍者アクション「SHINOBI 復讐の斬撃」デジタルデラックス版が2640円（40％オフ）、待望のリマスターを果たした「RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚」が4604円（30％オフ）などとお買い得だ。
人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設サイトを確認してほしい。
●セール特設サイトはこちら
https://www.sega.jp/special/sale/
©SEGA
©ATLUS. ©SEGA.
