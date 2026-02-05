人気キャラクターを「ツッパリの龍」で仲間にできるセットや追加衣装などのDLCを紹介！

セガは2月5日、「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、ゲームをより深く楽しめるダウンロードコンテンツ（DLC）の情報を紹介するトレーラーを公開。

ゲームの発売日は、2026年2月12日予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版ともに8990円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

▼『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション紹介動画

https://youtu.be/OqV55f93MzA

■DLC

シリーズ人気キャラクターを「ツッパリの龍」で仲間にすることができる追加メンバー、追加衣装、携帯電話のカスタマイズの幅を広げることができるセット、シリーズの人気カラオケ曲をBGMとして流せる「CD」のセットなど、さまざまな内容のDLCが販売される。

デジタル版本編とDLCがセットになった、お得な「デラックス・エディション」も予約受け付け中だ。

＜製品ラインナップ＞

【『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』通常版】

価格：8990円

内容：『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』本編

【『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション】

価格：1万1440円

内容：

●『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デジタル版本編

●デラックスアップグレード

【デラックスアップグレード】

価格：2970円

内容：

●ツッパリ・レジェンド ボーイズ＆レディースセット

●レジェンダリーコーディネートセット

●ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット

●携帯カスタマイズセット

●BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット

●ツッパリ・レジェンド ボーイズ＆レディースセット（単品価格：1650円）

堂島大吾や真島吾朗といったシリーズ人気キャラクターを、『龍が如く 極３』の「ツッパリの龍」で仲間に追加できるセット。

＜「ツッパリ・レジェンド ボーイズ＆レディースセット」収録内容＞

●ツッパリ・レジェンドボーイズセット

●ツッパリ・レジェンドレディースセット

●レジェンダリーコーディネートセット（単品価格：550円）

『龍が如く 極３』主人公の桐生一馬が、堂島大吾や真島吾朗などの歴代シリーズの人気キャラクター衣装や、本作オリジナルのTシャツに着替えることができるセット。

＜「レジェンダリーコーディネートセット」収録内容＞

●なりきりセットアップセット

●スペシャルTシャツセット

●ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット（単品価格：550円）

『龍が如く 極３』にて特攻服やバイクの見た目を変更できるパーツセットで、桐生一馬や春日一番といった人気キャラクターをモチーフとしたデザインとなる。

＜「ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット」収録内容＞

●ツッパリ・特攻服セット

●バイク・デザインカスタマイズセット

●携帯カスタマイズセット（単品価格：550円）

『龍が如く 極３』にて、人気キャラクターの待ち受けやシール、アンテナ＆ストラップセットなど、携帯カスタマイズの幅を広げることができるセット。

＜「携帯カスタマイズセット」収録内容＞

●携帯カスタマイズ・待ち受けセット

●携帯カスタマイズ・ベースカラーセット

●携帯カスタマイズ・アンテナ＆ストラップセット

●BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット（単品価格：550円）

シリーズの人気カラオケ曲を、歩きながらBGMとして流すことができるアイテム「CD」のセットが入手できるパック。

＜「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」収録内容＞

●BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット

※各種DLCをご利用に際して、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください。

※「レジェンダリーコーディネートセット」は、『龍が如く 極３』・二章のコーディネート要素解放イベント後に受け取ることができます。

※「ツッパリ・レジェンドボーイズ＆レディースセット」は、『龍が如く 極３』の「ツッパリの龍」のストーリーを進めることで受け取ることができます。

※「ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット」は、『龍が如く 極３』の「ツッパリの龍」のストーリーを進めることで受け取ることができます。バイクと特攻服を2段階強化することでカスタマイズ可能になります。

※「携帯カスタマイズセット」は、『龍が如く 極３』・一章の携帯要素解放イベント後に受け取ることができます。

※「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」は、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』各一章のCD要素解放後に受け取ることができます。

※「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」以外のコンテンツは、『龍が如く 極３』にてご利用できます。

※コーディネート、ツッパリメンバー、ツッパリ・カスタマイズアイテム、携帯カスタマイズアイテム、アイテム「CD」のダウンロード購入分に関しては、鍛錬目録などの達成目標項目のカウント対象外となりますのでご注意ください。

※重複購入にご注意ください。

※そのほかの注意事項は各ストアページをご覧ください。

■無料体験版を配信中

PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けの無料体験版を、各ストアページにて配信中。体験版では、『龍が如く 極３』と『龍が如く３外伝 Dark Ties』の両方をプレイ可能。舞台となる沖縄と東京の街を歩き回ったり、一部のプレイスポットを楽しんだりできるほか、爽快なバトルやいくつかのサブストーリーを体験できる。

●PlayStation 5版ダウンロードページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA33582_00-DEMO000000000000

●Nintendo Switch 2版ダウンロードページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102007

●Xbox Series X|S版ダウンロードページ

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/Yakuza-Kiwami-3-Dark-Ties-Demo/9PCNZF038H0Q

●PC（Steam）版ダウンロードページ

https://store.steampowered.com/app/3948220/

※体験版のセーブデータを『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』ゲーム本編へ引き継ぐことはできません。

■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』予約特典「ツッパリメンバー 春日一番」

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の予約特典は「ツッパリメンバー 春日一番」。『龍が如く 極３』のチームバトルコンテンツ「ツッパリの龍」のメンバーに、春日一番が追加される。

本特典は、パッケージ版は早期購入特典として、デジタル版は2026年2月11日23時59分までに予約購入した場合に付属する。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月12日予定

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

※XSX|S／Steam版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO：D（17歳以上対象）

©SEGA

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。