島袋力也は沖縄で桐生が出会う琉道一家の若頭！

セガは2月19日、発売中の「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、琉道一家若頭「島袋力也」を演じる、笠松将さんのインタビュー映像をYouTubeにて公開した。

インタビューでは、「龍が如く」出演決定時の周囲の反応や、新たな力也を演じるにあたり、役に向き合う際に感じた緊張感や意気込みなどを語っている。さらに、ファンへのメッセージもあるので、ぜひ映像を試聴しよう。

▼インタビュー映像

https://youtu.be/NolJfNXxwzQ

■キャラクター紹介

琉道一家若頭

島袋力也（出演：笠松将さん）

沖縄と仁義を愛する熱い男。背中に沖縄の魂を象徴するハブの刺青を刻み、「ステゴロのハブ」の異名で呼ばれている。内地から来た桐生とは衝突するが、その奥底には信念と、沖縄への深い想いが燃えている。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月12日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

※XSX|S／Steam版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO：D（17歳以上対象）

©SEGA

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。