セガは２月18日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』について、東城会若頭補佐および直系白峯会会長「峯義孝」を演じる、中村獅童さんのインタビュー映像をYouTubeにて公開。

インタビューでは、約16年ぶりに峯義孝を演じた感想から、峯を演じたことによるSNSでの反響まで語っている。さらに、ファンへのメッセージもあるので、ぜひ映像を確認しよう。

▼インタビュー映像

https://youtu.be/nPA1wlvcRKg

■『龍が如く 極３』キャラクター紹介

東城会若頭補佐及び直系白峯会会長

峯義孝（出演：中村獅童さん）

株取引と不動産事業で巨万の金を動かす、東城会の幹部。数年前まではビジネスマンだったが、神田の仲介を経て極道の世界へ。若くしてその頭脳と資金力で六代目・堂島大吾の信頼を得て、幹部へと成り上がった。一見冷静沈着な知性派の極道だが、その裏には狂暴さを秘めている。

■『龍が如く３外伝 Dark Ties』キャラクター紹介

元ベンチャー企業会長

峯義孝（出演：中村獅童さん）

鋭い頭脳でベンチャー企業を立ち上げるも、信じた仲間に裏切られすべてを失う。そんな中、極道同士の抗争に遭遇し、子分が親をかばい命を落とす姿を目撃。その光景に見た「絶対的な絆」を自分の目で確かめるため、極道の世界へ足を踏み入れる。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月12日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

※XSX|S／Steam版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO：D（17歳以上対象）

©SEGA

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。