『ペルソナ３ リロード』が50％オフと人気タイトルがお買い得！
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』のデラックス版が30%オフ！「セガ 5月スペシャルセール」を開催中
セガは5月13日より、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 5月スペシャルセール」を開催中。セール期間は、2026年5月27日まで。
セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディションが30％オフ、Metacriticユーザースコア8.6を記録（※）し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版が50％オフで登場。
※『SHINOBI 復讐の斬撃』Steam版での獲得スコア。
また、「ツーポイント」シリーズ完全新作となる、博物館を舞台とした経営シミュレーションゲーム『ツーポイントミュージアム』が25％オフでラインアップしている。
アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』が最大50％オフで登場。
以下ではセールタイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。
▼「ダウンロード版セール特設サイト」
https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26maysale&utm_term=jp
■セールタイトルピックアップ
●PS5／PS4／Switch 2『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション
セール価格：8008円（30％オフ）
※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、5月26日までとなります。
©SEGA
●Switch『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版
セール価格：2200円（50％オフ）
※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、5月26日までとなります。
©SEGA
●PS5／Switch 2『ツーポイントミュージアム』
セール価格：2916円（25％オフ）
※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、5月26日までとなります。
©SEGA Europe Limited
●PS5／PS4『ペルソナ３ リロード』
●Switch 2『ペルソナ３ リロード』デジタルデラックスエディション
●Switch 2『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディション
セール価格：
『ペルソナ３ リロード』：3839円（50％オフ）
『ペルソナ３ リロード』デジタルデラックスエディション：6243円（40％オフ）
『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディション：8236円（40％オフ）
※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、5月26日までとなります。
©ATLUS. ©SEGA.
★ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
●記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります