セガは5月13日より、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 5月スペシャルセール」を開催中。セール期間は、2026年5月27日まで。

セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディションが30％オフ、Metacriticユーザースコア8.6を記録（※）し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版が50％オフで登場。

※『SHINOBI 復讐の斬撃』Steam版での獲得スコア。

また、「ツーポイント」シリーズ完全新作となる、博物館を舞台とした経営シミュレーションゲーム『ツーポイントミュージアム』が25％オフでラインアップしている。

アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』が最大50％オフで登場。

以下ではセールタイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26maysale&utm_term=jp

■セールタイトルピックアップ

●PS5／PS4／Switch 2『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション

セール価格：8008円（30％オフ）

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、5月26日までとなります。

©SEGA

●Switch『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版

セール価格：2200円（50％オフ）

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、5月26日までとなります。

©SEGA

●PS5／Switch 2『ツーポイントミュージアム』

セール価格：2916円（25％オフ）

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、5月26日までとなります。

©SEGA Europe Limited

●PS5／PS4『ペルソナ３ リロード』

●Switch 2『ペルソナ３ リロード』デジタルデラックスエディション

●Switch 2『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディション

セール価格：

『ペルソナ３ リロード』：3839円（50％オフ）

『ペルソナ３ リロード』デジタルデラックスエディション：6243円（40％オフ）

『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディション：8236円（40％オフ）

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、5月26日までとなります。

©ATLUS. ©SEGA.