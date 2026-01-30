セガは1月30日、配信中の「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」体験版をプレイした一部ユーザーの間で話題になっているグラフィック表現や不具合に対する声明を公式X（Twitter）にて投稿した。

現在配信中の『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の配信体験版に関して pic.twitter.com/GpYQlZPlwW — 龍が如くスタジオ 公式 (@ryugagotoku) January 30, 2026

そこでは、製品版の開発中に体験版を制作した都合上、不具合により意図した表現が正しく反映できていない状態、かつ製品版に向けたクオリティアップ対応が入っていない状態であることが原因であると述べている。

また、製品版では発売日に配信するパッチ1.11で修正される。この点以外にも多くの部分でより一層のクオリティアップ対応を行っているとのこと。

この投稿にユーザーからは「川の色が青すぎるのは不具合だったんですね」「あくまで体験版。製品版買うから問題なし」「正直、そんな細かいところまで気にしてなかった！」「体験版＝製品版の一部とは限らない」など、安心する声が寄せられていた。

なお、ASCII.jpでは、本作の先行体験レポートを掲載している。あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

●『龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties』を先行プレイ！豪快なバトルが気持ちいい

https://ascii.jp/elem/000/004/366/4366419/

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月12日予定

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

※XSX|S／Steam版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO：D（17歳以上対象）

©SEGA

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。