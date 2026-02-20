16年ぶりに神田を演じた感想や、初出演当時の思い出などを宮迫さんが語る！

セガは2月20日、発売中の「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、東城会若頭補佐および直系三代目錦山組組長「神田強」を演じる、宮迫博之さんのインタビュー映像をYouTubeにて公開した。

インタビューでは、16年ぶりに神田を演じた感想や、初出演当時の思い出、今作で描かれる神田の新たな面白さや魅力について宮迫さんが語っている。さらに、ファンへのメッセージもあるので、ぜひ映像をチェックしてほしい。

▼インタビュー映像

https://youtu.be/uAP_vsEAIqM

■『龍が如く 極３』キャラクター紹介

東城会若頭補佐および直系三代目錦山組組長

神田強（出演：宮迫博之さん）

気性は荒く、己の欲望にひたすら忠実な獣のような男。かつては鉄砲玉にもなれぬチンピラで服役していたが、出所後は徹底した武闘路線で急成長し、ついに組長の座へ。

今や神室町を中心に勢力を拡大し、弱体化した街を丸ごと飲み込もうと牙を剥く。

■『龍が如く３外伝 Dark Ties』キャラクター紹介

東城会直系錦山組若衆

神田強（出演：宮迫博之さん）

女と酒に目がなく、粗削りな極道。最近まで服役していた。出所当日に再びトラブルを起こしかけるようなチンピラだが、峯と出会い運命が大きく変わっていく。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月12日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

※XSX|S／Steam版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO：D（17歳以上対象）

©SEGA

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。