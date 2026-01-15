セガは1月15日、「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、『龍が如く 極３』および『龍が如く３外伝 Dark Ties』の新たなゲーム情報を公開。

本作の発売日は、2026年2月12日予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円、ダウンロード専売のデラックス・エディションが1万1440円だ。

■『龍が如く 極３』

●サブストーリー

熱いメインストーリーだけでなく、街の人と展開されるサブストーリーも「龍が如く」シリーズの魅力のひとつ。今回は、その中から2つのサブストーリーを紹介しよう。

＜スターダスト・デビュー＞

風邪が流行り、急な人手不足に見舞われたホストクラブ「スターダスト」。はるばる北海道からくる団体客を迎えるため、桐生は新人ホストの「KAZU」として助っ人に入ることに。

ホスト衣装に身を包み、笑顔で会話を盛り上げていく桐生。常識にとらわれない桐生ならではの接客で、次第に客の心をつかんでいくが……。

＜がんばれオトナたち＞

桐生は偶然浜辺で発見した“オトナの本”を、子どもたちの目に触れないように庭に埋めて隠していた。しかしアサガオで飼っている犬の「マメ」が本を掘り返してしまう。

慌てる桐生のことなど意に介さず、マメは本を咥えて外に走り出してしまった。必死にマメを追う桐生。果たしてアサガオの安寧を守ることができるのか？

●ＬａＬａＬａ愛ランド：懐かしさ感じる「赤い糸通信」で「ラブとも」ゲット！

発火寸前の古い携帯から機種変更することになった桐生。携帯会社「ラララモバイル」の社長・愛沢ララから紹介されたソーシャルサービス「ＬａＬａＬａ愛ランド」を試してみることに。

少し懐かしさを感じるような携帯同士の通信「赤い糸通信」をすると、「ラブとも」になることができ、相手のプロフィールがどんどん明らかになっていく。

●「赤い糸通信」

「ＬａＬａＬａ愛ランド」はユーザーに通信することで「ラブとも」になれるほかにも、ラブボックスという特別な箱に赤い糸通信をすることで、中にある景品を入手できる。

ラブボックスは街中の至るところに隠されているので、歩きながら探してみよう。ラブボックスを積んだトラックや、背中に背負った人が隠れていることも。

●携帯カスタマイズ

携帯を自由に飾り付けることができる「携帯カスタマイズ」ではアンテナやストラップ、待ち受けなどを付け替えられる。さらに、パーツによって桐生の能力がアップ。いろいろな付け替えを楽しんでみよう。

また、ラインストーンやシールなどを使って携帯を自由にデコることも。自分好みのデコを楽しもう。

●カラオケ：お馴染みのあの曲から新曲まで歌い尽くそう！

本作のカラオケには、桐生の歌う新曲2曲が登場。また、過去作からお馴染みの楽曲も復活。遥や真島、そして歌手の和田アキ子さんが演じるアッコさんなど、さまざまなキャラクターを誘って一緒にカラオケを楽しめるのも魅力だ。

＜パラリライ -しあわせが咲くように-＞

プロデューサー／ディレクター堀井氏のコメント

沖縄をモチーフに、桐生とアサガオの子どもたちが一緒に歌えるような曲が作りたいな、と思って制作した曲です。誰でも歌えるようなシンプルな歌詞に、僕なりの平和への祈りも込めています。ぜひ聴いてみてください。 映像も歴代カラオケ史上、1、2を争うほどが強烈なものができたので、そちらにもご注目を！

＜神室町ラプソディ＞

プロデューサー／ディレクター堀井氏のコメント

「神室町」をテーマにした曲は今までもいくつか作ったのですが演歌などが多く、もうちょっとロックっぽい方向で神室町を表現する楽曲があってもいいと思い、制作を進めました。 危険な香りをまといつつ、どこか切ない人間模様が浮かぶ「神室町」らしい曲になったと思います。過去の出逢いを詰め込んだ映像も必見です。ご注目を！

●コーディネート：琉球街・神室町それぞれのファッションを楽しもう

本作では、沖縄・琉球街と東京・神室町それぞれのファッションを自由にコーディネートできる。琉球街では涼しげにビーチサンダルとかりゆしウェア、神室町では盛り髪にモノトーンでキメてギャル男ファッションなど、豊富なラインナップから自分好みのスタイルを見つけ出そう。

●復讐者：東城会への復讐を企てる強敵を討伐せよ！

「復讐者」とは、素行の悪さから東城会を追放され、恨みを抱えている厄介な元構成員のこと。桐生は、かつての兄貴分である柏木から依頼を受けて、彼らの確保に乗り出す。

復讐者と戦い、捕らえることでお金が支払われるので、街中に潜む手強い復讐者をドンドン倒して多額の報酬を手に入れよう。