セガは2月24日、発売中の「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、東城会六代目会長「堂島大吾」を演じる徳重聡さんのインタビュー映像をYouTubeにて公開。

インタビューでは、長年にわたり大吾を演じてきた中での反響や、今作で感じた新たな魅力について語っている。大吾が愛され続ける理由とは……？ さらに、ファンへのメッセージもあるので、ぜひ映像をチェックしてみよう。

▼インタビュー映像

https://youtu.be/4_6CzmcpieA

■『龍が如く 極３』キャラクター紹介

東城会六代目会長

堂島大吾（出演：徳重聡さん）

桐生の渡世の親であった堂島組組長、堂島宗兵の実子。幼い頃から桐生に世話になり、今も慕い続けている。父の死をきっかけに荒れ、極道から距離を置いていたが、近江連合との抗争を巡る騒動で桐生に会長へと推薦され、若くして東城会を束ねることに。重い肩書を背負いながらも、前へ進み続けている。

■『龍が如く３外伝 Dark Ties』キャラクター紹介

東城会六代目会長

堂島大吾（出演：徳重聡さん）

若くして東城会を束ねる六代目会長。かつては極道と距離を置く存在だったが、先代の推薦で若くして会長に就任。頂点に立つカリスマ性を持ちつつも、巨大組織の舵取りに苦心を重ねている。威厳を身に纏いながらも飾らぬ性格は変わらず、それが若い衆を強く惹きつけている。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月12日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

※XSX|S／Steam版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO：D（17歳以上対象）

©SEGA

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。