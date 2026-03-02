セガは3月2日、発売中の「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、東城会直系錦山組二代目代行「碇新平」を演じる、松田賢二さんのインタビュー映像をYouTubeにて公開した。

インタビューでは、出演が決定した時の喜びや、松田さんがシンパシーを感じたという碇新平の魅力を語っている。さらに、ファンへのメッセージもあるので、ぜひ映像をチェックしてほしい。

▼インタビュー映像

https://youtu.be/TJ7_BiU1bJQ

■キャラクター紹介

東城会直系錦山組二代目代行

碇新平（出演：松田賢二さん）

野心を胸に煮え滾らせる武闘派極道。若き日は喧嘩と抗争で名を馳せ、その豪腕で組内の地位を駆け上がった。「万年代行」である現状を打破する機会を虎視眈々と狙っている。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月12日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

※XSX|S／Steam版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO：D（17歳以上対象）

©SEGA

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。