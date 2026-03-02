松田さんは東城会直系錦山組二代目代行「碇新平」を演じる！
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』にて松田賢二さんのインタビュー映像を公開！
セガは3月2日、発売中の「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、東城会直系錦山組二代目代行「碇新平」を演じる、松田賢二さんのインタビュー映像をYouTubeにて公開した。
インタビューでは、出演が決定した時の喜びや、松田さんがシンパシーを感じたという碇新平の魅力を語っている。さらに、ファンへのメッセージもあるので、ぜひ映像をチェックしてほしい。
▼インタビュー映像
https://youtu.be/TJ7_BiU1bJQ
■キャラクター紹介
東城会直系錦山組二代目代行
碇新平（出演：松田賢二さん）
野心を胸に煮え滾らせる武闘派極道。若き日は喧嘩と抗争で名を馳せ、その豪腕で組内の地位を駆け上がった。「万年代行」である現状を打破する機会を虎視眈々と狙っている。
【ゲーム情報】
タイトル：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2026年2月12日）
価格：
通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）
デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）
※XSX|S／Steam版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。
CERO：D（17歳以上対象）
