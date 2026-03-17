セガは3月17日、発売中の「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、数多くのミシンを開発・製造・販売している「ブラザー」とのコラボレーションキャンペーンを実施。実施期間は、2026年3月23日23時59分まで。

抽選でAmazonギフトコード5000円分が当たるフォロー&リポストキャンペーンと、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』内のミシンを操るミニゲーム「さいほう」のスコアチャレンジ動画投稿キャンペーンを同時開催しているので、詳しくは下記をチェックしてほしい。

■「#最高のパパ」選手権

【実施期間】

2026年3月17日～3月23日23時59分

①フォロー&リポストキャンペーン

■賞品

Amazonギフトコード5000円分……3名

■応募方法

1．Xで「龍が如くスタジオ 公式」アカウントをフォロー

2．Xで「ブラザー販売公式」アカウントをフォロー

3．キャンペーン対象ポストをリポスト

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』で遊べる「さいほう」を自宅でも……！？



ミシンが当たる！

「ブラザー」とのコラボキャンペーン「最高のパパ」選手権開催‼



締切：3月23日（月）23:59



＼抽選で3名様／

🎁Amazonギフトコード5,000円分… pic.twitter.com/w1ELsdbaVW — 龍が如くスタジオ 公式 (@ryugagotoku) March 17, 2026

②「さいほう」動画投稿キャンペーン

■賞品

・ブラザー社製ミシン「OLIVIA500」＆『龍が如く』非売品グッズ

期間中に投稿した「さいほう」動画の中で最高スコアの人……1名

・『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』グッズ……抽選で1名

■応募方法

1．①のフォロー&リポストキャンペーンに参加

2．『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』のミニゲーム「さいほう」の「三雄のクッション」のスコア表示画面を入れたプレイ動画を「#最高のパパ」と、スコア数値を投稿内に入れた状態でXに投稿

※ハッシュタグの不足・誤記、応募要件を満たさない投稿は無効となります。

※「さいほう」のプレイ動画はスタートからゴールまでを1本の動画に収めてご投稿ください。

※最高スコアが同一の方が複数名いる場合は、投稿日時が一番早い方を選出致します。

★キャンペーンは、予告なく変更・中止することがございます

■「OLIVIA500」について

「感動のぬい心地」をあなたにも。

「アサガオ」で遥と桐生が使っていたミシンに近いモデルを用意。感動の「ぬいごこち」が味わえる、新感覚ミシンとなる。

新設計の「押さえ」や「送り歯」を採用し、デニムなどの固くて厚手の生地や段縫いの箇所でも感動のぬいごごちを実現している。

付属のフットコントローラーでスピード調整できるから、繊細かつ大胆なカーブ縫製を実現。

ミシンの指示通りに上糸をかけてからレバーをワンプッシュすれば糸通しが完了する糸通し機能など、いつまでもミシンを使っていたくなる機能がいっぱい。

日常の小物から子ども服作りまでお任せの一台。このミシンで、あなたも裁縫界の龍になろう。

▼詳しくはこちら

https://www.brother.co.jp/product/hsm/practical/olivia500/index.aspx

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月12日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

※XSX|S／Steam版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO：D（17歳以上対象）

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