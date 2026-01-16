セガは1月16日、「龍が如く」シリーズを手掛ける「龍が如くスタジオ」の最新情報を伝える番組「龍スタTV」の第46回をYouTube Live／ニコニコ生放送で配信すると発表。配信日時は、2026年1月23日20時より。

第46回配信は、2026年2月12日発売予定の『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』のゲームプレイをお届け。さらに、開発当時の貴重な裏話を交えながらこれまでの作品を振り返る「20周年特別企画！過去作超裏話」では、『龍が如く５ 夢、叶えし者』をピックアップする。

そのほか、「冠婚葬祭展」大阪会場の続報や新作グッズの情報なども紹介するので、お見逃しなく。

▼龍スタTV#46

【番組概要】

番組名：【龍スタTV#46】『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』ゲームプレイ＆『龍が如く５ 夢、叶えし者 』開発ウラバナシ！

配信日時：2026年1月23日20時～

出演者：

ガーリィレコードチャンネル（高井佳佑さん／フェニックスさん／雨野宮将明さん／太郎さん）

横山昌義氏（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）

堀井亮佑氏（『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』プロデューサー/ディレクター）

ななこ氏（『龍が如く』グッズ担当）

森山彩乃氏（MC／『龍が如く』プロモーション担当）

配信URL：

YouTube：https://youtube.com/live/SWYKNKYoFPM

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349591746