セガは1月21日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けアクションアドベンチャー『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』について、無料体験版を配信すると発表。配信日は、2026年1月22日より。

ゲームの発売日は、2026年2月12日。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版は8990円、ダウンロード専売のデラックス・エディションは1万1440円だ。

体験版では、『龍が如く 極３』と『龍が如く３外伝 Dark Ties』の両方をプレイ可能。舞台となる沖縄と東京の街を歩き回ったり、一部のプレイスポットを楽しんだりできるほか、爽快なバトルやいくつかのサブストーリーを体験可能だ。

【体験版でプレイ可能な内容】

■『龍が如く 極３』

・メインシナリオおよびサブストーリーの一部を体験できる。

・新ステージ「琉球街」の一部を探索できる。

・「堂島の龍・極」「琉球スタイル」2つのバトルスタイルを切り替えて戦う、桐生一馬の進化したバトルアクションを体験できる。

・カラオケをはじめとするプレイスポットの一部を楽しめる。

・携帯電話を自由に変更できる「携帯カスタマイズ・装備変更」の一部を楽しめる。

・桐生一馬を好きな衣装に着せ替えられる、コーディネートの一部を楽しめる。

■『龍が如く３外伝 Dark Ties』

・メインシナリオの一部を体験できる。

・ステージ「神室町」の一部を探索できる。

・シュートボクシングをベースにした、峯のスタイリッシュなバトルアクションを体験できる。

・麻雀をはじめとするプレイスポットの一部を楽しめる。

※体験版のセーブデータを『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』ゲーム本編へ引き継ぐことはできません。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月12日予定

価格：

通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）

デラックス・エディション：1万1440円（ダウンロード）

※XSX|S／Steam版および「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ。

CERO：D（17歳以上対象）

