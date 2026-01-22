追加衣装や「ツッパリの龍」の追加メンバーなど、多彩なDLCを用意！

セガは1月22日、「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、発売日より楽しめるダウンロードコンテンツ（DLC）と、ゲーム内に登場するタイアップ企業の情報を公開。

ゲームの発売日は2026年2月12日予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円、ダウンロード専売のデラックス・エディションが1万1440円だ。

また、本日より本作の体験版が各デジタルストアで配信中。『龍が如く 極３』と『龍が如く３外伝 Dark Ties』の両方をプレイできるうえ、舞台となる沖縄と東京の街を歩き回ったり、一部のプレイスポットを楽しんだりできるので、ぜひとも遊んでみよう。

▼体験版のダウンロードはこちら

●PlayStation 5

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA33582_00-DEMO000000000000

●Nintendo Switch 2

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102007

●Xbox Series X|S

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/Yakuza-Kiwami-3-Dark-Ties-Demo/9PCNZF038H0Q

●PC（Steam）

https://store.steampowered.com/app/3948220/

※体験版のセーブデータを『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』ゲーム本編へ引き継ぐことはできません。

■DLC

追加衣装、「ツッパリの龍」をさらに楽しめる追加メンバー、携帯電話のカスタマイズの幅を広げることができるセット、シリーズの人気カラオケ曲をBGMとして流せる「CD」のセットなど、さまざまな内容のDLCが販売される。

＜商品ラインナップ＞

【『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』通常版】

価格：8990円

内容 ：『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』本編

【『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション】

価格：1万1440円

内容 ：

●『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デジタル版本編

●デラックスアップグレード

【デラックスアップグレード】

価格：2970円

内容：

●ツッパリ・レジェンド ボーイズ＆レディースセット

●レジェンダリーコーディネートセット

●ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット

●携帯カスタマイズセット

●BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット

●ツッパリ・レジェンド ボーイズ＆レディースセット（単品価格：1650円）

堂島大吾や真島吾朗といったシリーズ人気キャラクターを、『龍が如く 極３』の「ツッパリの龍」で仲間に追加できるセット。

＜「ツッパリ・レジェンド ボーイズ＆レディースセット」収録内容＞

●ツッパリ・レジェンドボーイズセット

●ツッパリ・レジェンドレディースセット

●レジェンダリーコーディネートセット（単品価格：550円）

『龍が如く 極３』主人公の桐生一馬が、堂島大吾や真島吾朗などの歴代シリーズの人気キャラクター衣装や、本作オリジナルのTシャツに着替えられるセット。

＜「レジェンダリーコーディネートセット」収録内容＞

●なりきりセットアップセット

●スペシャルTシャツセット

●ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット（単品価格：550円）

『龍が如く 極３』にて特攻服やバイクの見た目を変更できるパーツセットで、桐生一馬や春日一番といった人気キャラクターをモチーフとしたデザインとなっている。

＜「ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット」収録内容＞

●ツッパリ・特攻服セット

●バイク・デザインカスタマイズセット

●携帯カスタマイズセット（単品価格：550円）

『龍が如く 極３』にて、人気キャラクターの待ち受けやシール、アンテナ＆ストラップセットなど、携帯カスタマイズの幅を広げられるセット。

＜「携帯カスタマイズセット」収録内容＞

●携帯カスタマイズ・待ち受けセット

●携帯カスタマイズ・ベースカラーセット

●携帯カスタマイズ・アンテナ＆ストラップセット

●BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット（単品価格：550円）

シリーズの人気カラオケ曲を、歩きながらBGMとして流すことができるアイテム「CD」のセットが入手できるパック。

＜「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」収録内容＞

●BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット