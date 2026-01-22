追加衣装や「ツッパリの龍」の追加メンバーなど、多彩なDLCを用意！
体験版を配信中！『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』のDLCやタイアップ企業を紹介
セガは1月22日、「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、発売日より楽しめるダウンロードコンテンツ（DLC）と、ゲーム内に登場するタイアップ企業の情報を公開。
ゲームの発売日は2026年2月12日予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円、ダウンロード専売のデラックス・エディションが1万1440円だ。
また、本日より本作の体験版が各デジタルストアで配信中。『龍が如く 極３』と『龍が如く３外伝 Dark Ties』の両方をプレイできるうえ、舞台となる沖縄と東京の街を歩き回ったり、一部のプレイスポットを楽しんだりできるので、ぜひとも遊んでみよう。
▼体験版のダウンロードはこちら
●PlayStation 5
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA33582_00-DEMO000000000000
●Nintendo Switch 2
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102007
●Xbox Series X|S
https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/Yakuza-Kiwami-3-Dark-Ties-Demo/9PCNZF038H0Q
●PC（Steam）
https://store.steampowered.com/app/3948220/
※体験版のセーブデータを『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』ゲーム本編へ引き継ぐことはできません。
■DLC
追加衣装、「ツッパリの龍」をさらに楽しめる追加メンバー、携帯電話のカスタマイズの幅を広げることができるセット、シリーズの人気カラオケ曲をBGMとして流せる「CD」のセットなど、さまざまな内容のDLCが販売される。
＜商品ラインナップ＞
【『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』通常版】
価格：8990円
内容 ：『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』本編
【『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション】
価格：1万1440円
内容 ：
●『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デジタル版本編
●デラックスアップグレード
【デラックスアップグレード】
価格：2970円
内容：
●ツッパリ・レジェンド ボーイズ＆レディースセット
●レジェンダリーコーディネートセット
●ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット
●携帯カスタマイズセット
●BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット
●ツッパリ・レジェンド ボーイズ＆レディースセット（単品価格：1650円）
堂島大吾や真島吾朗といったシリーズ人気キャラクターを、『龍が如く 極３』の「ツッパリの龍」で仲間に追加できるセット。
＜「ツッパリ・レジェンド ボーイズ＆レディースセット」収録内容＞
●ツッパリ・レジェンドボーイズセット
●ツッパリ・レジェンドレディースセット
●レジェンダリーコーディネートセット（単品価格：550円）
『龍が如く 極３』主人公の桐生一馬が、堂島大吾や真島吾朗などの歴代シリーズの人気キャラクター衣装や、本作オリジナルのTシャツに着替えられるセット。
＜「レジェンダリーコーディネートセット」収録内容＞
●なりきりセットアップセット
●スペシャルTシャツセット
●ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット（単品価格：550円）
『龍が如く 極３』にて特攻服やバイクの見た目を変更できるパーツセットで、桐生一馬や春日一番といった人気キャラクターをモチーフとしたデザインとなっている。
＜「ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット」収録内容＞
●ツッパリ・特攻服セット
●バイク・デザインカスタマイズセット
●携帯カスタマイズセット（単品価格：550円）
『龍が如く 極３』にて、人気キャラクターの待ち受けやシール、アンテナ＆ストラップセットなど、携帯カスタマイズの幅を広げられるセット。
＜「携帯カスタマイズセット」収録内容＞
●携帯カスタマイズ・待ち受けセット
●携帯カスタマイズ・ベースカラーセット
●携帯カスタマイズ・アンテナ＆ストラップセット
●BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット（単品価格：550円）
シリーズの人気カラオケ曲を、歩きながらBGMとして流すことができるアイテム「CD」のセットが入手できるパック。
＜「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」収録内容＞
●BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット
※各種DLCをご利用に際して、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください。
※「レジェンダリーコーディネートセット」は、『龍が如く 極３』・二章のコーディネート要素解放イベント後に受け取ることができます。
※「ツッパリ・レジェンドボーイズ＆レディースセット」は、『龍が如く 極３』の「ツッパリの龍」のストーリーを進めることで受け取ることができます。
※「ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット」は、『龍が如く 極３』の「ツッパリの龍」のストーリーを進めることで受け取ることができます。バイクと特攻服を2段階強化することでカスタマイズ可能になります。
※「携帯カスタマイズセット」は、『龍が如く 極３』・一章の携帯要素解放イベント後に受け取ることができます。
※「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」は、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』各一章のCD要素解放後に受け取ることができます。
※「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」以外のコンテンツは、『龍が如く 極３』にてご利用できます。
※コーディネート、ツッパリメンバー、ツッパリ・カスタマイズアイテム、携帯カスタマイズアイテム、アイテム「CD」のダウンロード購入分に関しては、鍛錬目録などの達成目標項目のカウント対象外となりますのでご注意ください。
※重複購入にご注意ください。
※そのほかの注意事項は各ストアページをご覧ください。