セガは12月18日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）用ソフト『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』について、『龍が如く 極３』および『龍が如く３外伝 Dark Ties』のゲーム内で楽しめるコンテンツの情報を公開した。

ゲームの発売日は、2026年2月12日予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円、ダウンロード専売のデラックス・エディションが1万1440円だ。

■『龍が如く 極３』

●「最強列伝 ツッパリの龍」：仲間を集めて最強のツッパリチームを目指せ！

「最強列伝 ツッパリの龍」は、沖縄の弱小レディースチーム「ハイサイガールズ」とともに敵と戦っていくチームバトルコンテンツ。各地で悪事を働く「闘狂ナイトメア」という巨大チームから沖縄の人々や街を守るため、桐生は会長としてチームに加わり、共闘することになる。ともに戦う仲間を集め、育てながら、ハイサイガールズを日本一のレディースチームへと導いていこう。

5人の仲間を引き連れて戦う「ツッパリ喧嘩バトル」や、20人の仲間を引き連れて戦う大規模戦「血闘」など、ルールはさまざま。戦場をバイクで駆け巡りながら拠点を制圧していくような、戦略性の高いルールもあり、スペクタクルなバトルが楽しめる。

メンバーの編成だけでなく、バトルに使う兵器を購入したり、特攻服やバイクを強化したりすることでチームは強くなっていく。最強にカスタマイズしたチームで敵を打ち倒し、沖縄の平和を守ろう。

●登場人物紹介

ハイサイガールズ総長

ツバサ（出演：八巻アンナさん）

沖縄のレディースチーム・ハイサイガールズを束ねる若き総長。勝気な性格で無鉄砲なところもあるが、チームのメンバーから慕われている。沖縄の人たちに危害を加えようとする不良チームから、街を守るべく戦い抜く覚悟を決めた。

ある出来事をきっかけに、桐生をチームに勧誘することに。バイクが趣味だが、法定速度は守っている。

昭和を引きずるツッパリ界の重鎮

ドグ坊（出演：ドグマ風見さん）

沖縄の「三巨頭」と呼ばれる三大ツッパリチームのひとつ、「弾丸BOYZ」の総長。昭和の不良文化をこよなく愛し、40代になった今でもツッパリ界隈から抜けられずにいる。

細かいことは考えず「強い者が偉い」という発想で行動する武闘派。桐生たちのハイサイガールズから、共闘を打診されるが……？

●仲間集め

ハイサイガールズの仲間は、街中を歩きまわってスカウトできるほか、サブストーリーやプレイスポットを遊ぶことでも増やせる。赤ちゃんプレイを極めた極道「権田原」など、過去作でお馴染みのキャラクターも多数登場する。

仲間はそれぞれ「キメ技」という必殺技を持っている。さまざまな技を持った仲間を編成して、戦闘を有利に進めよう。

●部隊編成

「ツッパリの龍」のチームバトルでは、リーダーのツバサを守る親衛隊と、壱番隊、弐番隊、参番隊の最大4つの部隊を引き連れて戦うことになる。

それぞれの部隊にはリーダーと4人のメンバーを編成可能。リーダーが倒されると、その部隊が撤退してしまうため、誰をリーダーにするかが重要になる。仲間の特徴を考えて、最強の部隊を作り上げよう。

●「ツッパリ喧嘩バトル」

「ツッパリ喧嘩バトル」は、街の住人に因縁をつけている不良グループ・闘狂ナイトメアから、住民を救い出すべくハイサイガールズの仲間とともに戦うチームバトル。琉球街のあちこちに現れる闘狂ナイトメアに勝負を挑み、街の平和を取り戻そう。

さらに、闘狂ナイトメアに絡まれている女性を助けることで、ハイサイガールズの仲間としてスカウトすることが可能。「ツッパリ喧嘩バトル」を通して、ハイサイガールズの仲間を集めよう。

●「血闘」

「血闘」は最大20人の仲間とともに、100人以上の敵との大乱闘を繰り広げるバトルコンテンツ。体育館などで全部隊が一斉にぶつかりあう「殲滅戦」と、各部隊がそれぞれのルートから敵拠点を攻め落とす「制圧戦」という2種類のルールが存在する。

広い戦場が舞台となる制圧戦では、さまざまな拠点をバイクに乗って駆け回る必要がある。ドリフトなどのバイクアクションを駆使しながら各部隊と協力し、拠点をすべて制圧しよう。強力な「ツッパリ兵器」などをいかに使うかも攻略のカギだ。

仲間やバイク、兵器を揃えて強豪チームとの血闘に勝利しよう！

●カスタマイズ

4つの部隊のそれぞれの特攻服やバイクは、部隊ごとに見た目をカスタマイズすることが可能。色や柄を自由に設定できるほか、特攻服については背中にさまざまな気合の入った言葉を刻める。

●「ツッパリショップ」

「ツッパリショップ」では、戦いを有利にするさまざまな物品が購入可能。バイクや特攻服などをアップグレードすれば見た目が豪華になり、新たなスキルも解放されていく。

さらに、血闘で使える「ツッパリ兵器」も購入可能。味方が撃つロケットランチャーのほか、敵陣へ突入するニワトリなどさまざまなユニークな兵器が登場する。お金を使ってチームの戦力を整えよう。

●サブストーリー

メインストーリーとは別に、サブストーリー呼ばれる街の人との交流を描く物語も数多く楽しめる。困っている人を助けたり、手伝いをしたりして自身の成長に繋げよう。

東京・神室町ではホストとなって会話が弾んでいない卓を盛り上げたり、沖縄・琉球街では沖縄そばを街の人たちに届けたりと豊富なイベントが盛り沢山。超大物歌手との出会いも……？

全国民が知っている、日本が誇る大スター！

アッコさん（出演：和田アキ子さん）

圧倒的な知名度と人気を誇る大御所芸能人。タレントとしても歌手としても活躍している。沖縄・琉球街でロケをしていたところ、桐生と出会う。桐生を気に入り、飲みや遊びに誘ってくれる気さくな姉御。なぜか喧嘩も異常に強い。昔、何かやっていたのだろうか……？

●能力強化

琉球古武術師範・民謡居酒屋ちゅらばぁ店主

ミヤさん（出演：菊池通武さん）

琉球街で民謡居酒屋「ちゅらばぁ」を営む店主。また、琉球武器を使う流派である琉球古武術の使い手で「宮里道場」の師範。飄々としているが、その実力は確かなもので桐生の師匠でもある。

しかし、肝心の門下生がほぼおらず、実質的に居酒屋経営が主な収入源となっている。

鍛錬

ミヤさんが師範をつとめる宮里道場では、さまざまな稽古を受けることができ、琉球スタイルの戦い方をはじめとしたバトルのいろはを学べる。さらに、稽古を続けていると昇級試験に挑戦でき、晴れて合格できれば、ミヤさんから宮里流秘伝の奥義を伝授してもらえる。

稽古や昇級にガンガン挑戦して、琉球古武術マスターを目指そう。