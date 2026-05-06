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Shokz「Shokz OpenFit Pro」
本当にノイズ低減機能あるなら！！！！ほしい！！！！オープンイヤー型なのに騒音は聞こえない「Shokz OpenFit Pro」を試してみた
2026年05月06日 17時00分更新
周囲の音が耳に入る開放型なのに、なんで周囲の音が消える？
「オープンイヤー型なのにノイズ低減機能搭載……？ なにを言っているの？」と製品情報を見たとき、思わず疑ってしまいました。
そもそもオープンイヤー型イヤホンを選ぶのは、周囲の音を「ながら聴き」するためなので、「必要なの？」とも。
ただ、考えてみると、「これっていいかも」と思えるんですよね。いや、むしろ欲しい。考えれば考えるほど欲しくなる。「欲しくてたまらん」という気分になってきます。
というのは、これまでのオープンイヤー型イヤホンって、「騒がしい場所に行くと、肝心の音楽や音声がまったく聞こえなくなる」ことが多かったんですよね。散歩がてら東京を歩いていて、渋谷とかに着いた瞬間、うるさくてまったく音楽もポッドキャストも聞こえない。「こりゃ失敗したな」なんて思う。
周囲の環境音が自然に聞こえるのは、屋外でも安全に歩けたり、音楽をBGMのように聴きながら会話ができたりとメリットも多いけど、電車の中や大通りでは音が掻き消されてしまい肝心の音が聞こえなくなるのでは、何のためのデバイスかわからないですよね。
「Shokz OpenFit Pro」は普段は自然に音を聴きながら生活。必要に応じて音に集中できるのが快適すぎです。詳しく見ていきましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
OpenFit Proを購入する3つのメリット
1）オープンイヤー型が持つ、決定的な弱点を解決
2）動いても安定感を維持できる仕組み
3）ただ音が聞こえるとは別次元のクオリティ
購入時に注意すべき側面
1）重量や持ち運びしやすさはどうか？
2）オープンイヤー型のノイズ低減機能ってどんな感覚？
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