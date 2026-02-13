ヒット製品のイヤーカフ型イヤホンの第2世代モデル「HUAWEI FreeClip 2」、ファーウェイから発売

ファーウェイ・ジャパンは、耳たぶに挟むイヤーカフ型でオープンイヤータイプの完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」を2月20日に発売する。カラバリはブルー・ブラック・ホワイトの3色。価格は2万7280円。

HUAWEI FreeClipシリーズは、2024年初頭に初代モデルの「HUAWEI FreeClip」が登場。初代モデルはイヤーカフ型の先駆け的な存在で、オープンイヤーイヤホンならではの外出時やオンライン会議でも便利に使える点、安定した着け心地などが人気の理由となっていた。

HUAWEI FreeClip 2はクラウドファンディングで先行してリリース。すでに5600人を超える支援を得ている。改良点としては、独自技術のデュアル振動板ドライバーで音質が進化したほか、落下を検知して、もう片方のイヤホンに警告音を発する、本体部分のスライドによるジェスチャー操作などがある。左右の自動識別や音漏れを抑える逆音波システム、通話ノイズリダクションによるクリアな音声通話などは引き続きの長所となっている。

専用アクセサリーを付属した「HUAWEI FreeClip 2 Jewel Edition」も数量限定で販売。価格は同じ2万7280円。

また、イヤホン紛失サポートを無料で申し込めるキャンペーンも実施。メーカー保証期間中に国内で片側のイヤホンを紛失した場合も、サービス利用料＋代引き手数料で補償される。